Práve teraz: Sledujte nočnú oblohu, bude to zážitok. Meteorický roj Perzeidy dnes dosiahne vrchol

Maximum Perzeíd nastane aj tento rok v noci z 12. na 13. augusta a teda už dnes večer môžete pozorovať jedno z najpopulárnejších nebeských divadiel. Za hodinu môžete pozorovať až 45 meteorov. Mesiac bude pozorovanie rušiť iba minimálne, počas maxima aktivity bude 4 dni po nove.

Perzeidy sú prachové častice pochádzajúce z kométy 109P/Swift-Tuttle. Po vniknutí do zemskej atmosféry zhoria vo výške vyše 80 kilometrov nad povrchom zeme. Pri pozorovaní zdanlivo vyletujú z jedného miesta na oblohe, z radiantu, ktorý leží v súhvezdí Perzea. Práve podľa toho dostali Perzeidy aj svoje meno.

Perzeidy dosiahnu maximum

Maximum meteorického roja nastane ako obvykle v noci z 12. na 13. augusta. Súhvezdie Perzea v tomto období vychádza neskoro večer nad severovýchodný obzor. Práve od polnoci do štvrtej ráno by mal výskyt meteorov vrcholiť. Výdatnosť roja býva štandardne 100 až 120 meteorov za hodinu, bežný pozorovateľ ich vidí približne polovicu.

Výhodou Perzeíd je, že Zem cez ich oblasť vo vesmíre prelietava pomerne dlho, preto sa ich zvýšená aktivita dá pozorovať od konca júla až do konca augusta. Tento rok by nemalo pozorovanie meteorov rušiť ani mesačné svetlo. Mesiac v tomto čase pribúda a jeho úzky kosáčik zapadne už okolo 22.15 h SELČ. Priaznivá jej aj predpoveď počasia, ktorá sľubuje jasnú oblohu.

„Už 10 dní pred maximom je možné pozorovať zvýšenú frekvenciu meteorov. Počas štyroch dní okolo maxima, od 9. do 13. augusta, stretne Zem 62% všetkých Perzeíd. Po maxime však ich počet prudko klesá a už po 3 dňoch možno pozorovať len jednotlivé kusy. Tie sa môžu objavovať až do polovice septembra. Na pozorovanie Perzeíd je preto najvhodnejšie obdobie od 5. do 13. augusta 2021,“ odporúča astronóm Ján Svoreň z Astronomického ústavu SAV.