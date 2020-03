Poznáte internetové domény štátov? Tento kvíz urobí na 100 % iba ten, kto si všíma aj link webových stránok

Ak vás zákutia internetu niekedy presmerujú na stránku s inou doménou ako .sk, pravdepodobne sa začnete zaujímať, pod akú krajinu vlastne daná internetová stránka spadá. Zvyčajne sa to dá podľa písmen odvodiť, a tak to nemusí byť problém. No internetovú doménu najvyššej úrovne má pridelený každý štát a keďže štátov je na svete približne 200, poznať ich, či si na základe tých pár písmeniek odvodiť, nemusí byť vždy ľahké. Otestujte sa preto v našom kvíze, či dokážete určiť tieto internetové domény štátov.

Ak vás tento kvíz zaujal, pozrite si aj ďalšie v našej sekcii kvízov.