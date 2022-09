Poznáte automobilové koncerny? Tento kvíz by mal na 100 % zvládnuť každý milovník koní pod kapotou

Prvý automobil skonštruoval Karl Benz v roku 1885. Od tejto doby si automobilový priemysel prešiel mnohými zmenami. Začalo sa to ručnou výrobou a neskôr, vďaka Henry Fordovi, nastala masová výroba. Rozvoj koncernov, akejsi spolupráce medzi výrobcami štvorkolesových tátošov, sa postupne prehlboval až do dnešnej podoby. Dokážete správne určiť, do ktorého koncernu spadajú automobilky ako Škoda, Seat, Porsche a pod.? Otestujte svoje vedomosti v kvíze.