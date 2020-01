Situácia v Austrálii je naďalej kritická. Požiare v buši, ktoré sú síce pre suché a horúce austrálske letá bežné, dosahujú tento rok mimoriadne rozmery. Situácia sa navyše v najbližších dňoch zrejme nezmení. V Novom Južnom Walese, ktorý požiare postihujú najviac, už vyhlásili stav núdze.

Lesné požiare zúria v Austrálii už od októbra a ani po príchode nového roka neuberajú na svojej intenzite, pričom si vyžiadali už minimálne 18 ľudských životov. Dym z požiarov navyše vytvára „vlastné počasie“. Ako informoval Úrad pre meteorológiu v štáte Victoria prostredníctvom služby Twitter, požiare vytvárajú na juhovýchodnom cípe krajiny oblaky typu pyrocumulonimbus, ktoré môžu celú situáciu ešte zhoršiť.

Pyro-cumulonimbus clouds have developed to altitudes over 16km in East #Gippsland this afternoon. These fire-induced storms can spread fires through lightning, lofting of embers and generation of severe wind outflows #VicWeather #VicFires pic.twitter.com/gZN6sC7meU

— Bureau of Meteorology, Victoria (@BOM_Vic) 30. decembra 2019