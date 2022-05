Požiar na majstrovstvách sveta. Na helsinskom štadióne, kde včera Slováci odohrali svoj zápas, dnes horelo

Mimoriadne nepríjemná situácia vo štvrtok postihla organizátorov hokejových majstrovstiev sveta vo Fínsku. Tesne pred začiatkom duelu A-skupiny medzi výbermi Nemecka a Dánska totiž v helsinskej hale vypukol požiar a budovu museli evakuovať.

Odložený zápas

Výsledok spomenutého merania síl môže veľa napovedať v boji o postup do štvrťfinále MS. „V Helsinki Ice Hall došlo k malému požiaru. Aréna bola úplne evakuovaná a privolaná bola záchranná služba. Požiar už je úplne uhasený a všetci sú v bezpečí bez zranení,“ uviedli organizátori šampionátu, cituje ich web hokej.cz.

Podľa spomenutej webstránky začalo horieť v kuchyni, ktorá sa nachádza v priestoroch určených pre hráčov. V uvedenom dejisku sa mal o 16.20 h miestneho času (15.20 h SELČ) začať duel Nemecko – Dánsko. Po uhasení požiaru sa už oba tímy vrátili do arény.

Spomenuté stretnutie by sa s meškaním malo uskutočniť, je však možné, že to spôsobí aj posun úvodu zápasu Kanada – Kazachstan, ktorý by sa v rovnakom dejisku mal hrať o 20.20 h miestneho času (19.20 h SELČ).

Prípadný odklad súboje Dánov a Nemcov príliš neprichádza do úvahy, keďže až do utorka nemajú títo súperi voľno v rovnaký deň. Teoreticky môže vedenie turnaja obe štvrtkové stretnutia odložiť na stredu 25. mája, kedy je na MS voľný deň pred štvrtkovými štvrťfinálovými duelmi.