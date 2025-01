Poverený riaditeľ SNG Niňaj: Poprel hromadný odchod zamestnancov aj odstúpenie zahraničných partnerov od spolupráce

Chod Slovenskej národnej galérie (SNG) je zabezpečený, neohrozí ho ani v pondelok (27. 1.) ohlásený odchod časti zamestnancov. Pre TASR to zdôraznil generálny riaditeľ SNG Jaroslav Niňaj, ktorý zároveň revidoval oznámený počet výpovedí.

Popiera odchod

„K dnešnému dňu (29. 1.) galéria eviduje odchod celkovo 49 zamestnancov, takže tvrdenia o hromadnom odchode 100 zamestnancov sú účelové a zavádzajúce,“ upozornil. Pripustil, že časť zamestnancov ešte výpovede podá v najbližších dňoch.

Zdôraznil však, že so znížením počtu zamestnancov galéria i tak rátala. „Predchádzajúce širšie vedenie pozostávajúce z riaditeliek úsekov koncom minulého roka vypracovalo zoznam 42 pracovníkov, ktorých uvoľnenie by nenarušilo chod galérie a zároveň by znížilo obrovskú prezamestnanosť v galérii vzhľadom na zefektívnenie jej fungovania, úsporné opatrenia a zníženie rozpočtu galérie na rok 2025,“ povedal Niňaj.

Deklaroval, že úloha nahradiť niektorých odchádzajúcich zamestnancov je pre jeho tím prioritou. „Na viaceré kľúčové pozície už kandidátov máme,“ vyhlásil. Okrem náboru nových zamestnancov ráta aj s reorganizáciou vnútorných procesov.

Tvrdenia zamestnancov odmieta

Uistil, že jeho snahou je zachovať výstavný plán na rok 2025 v pôvodnom rozsahu. Odmietol zároveň tvrdenia, že by vedenie galérie či ministerstvo kultúry zasahovalo do organizácie už pripravovaných výstav, výčitky však adresoval k časti kurátorov, ktorí podľa neho sami pracovali na „likvidácii“ výstav, na ktorých sa podieľali.

„Cieľom konkrétnych osôb je poškodenie dobrého mena SNG, ako aj diskreditácia vedenia,“ skonštatoval šéf galérie.

Dementoval taktiež vyhlásenia o odstúpení viacerých zahraničných partnerov. „SNG eviduje oficiálne len odstúpenie jediného partnera z Poľska, pričom podľa jeho vlastných vyjadrení by rád v spolupráci pokračoval, keď budú v spoločnosti priaznivejšie ‚celospoločenské podmienky‘,“ povedal Niňaj.

Najtvrdších oponentov z radov súčasných i bývalých zamestnancov galérie obvinil nielen z koordinovanej činnosti s cieľom dehonestovať inštitúciu a jej vedenie, ale aj z neprístojného správania vrátane osočovania, vytvárania komplotov a účelových klamstiev, ba i vyhrážok. Vníma to zároveň ako dôsledok spolitizovania časti kultúrnej obce.

Na pondelkovej tlačovej konferencii oznámilo podanie výpovede viac ako 100 zamestnancov SNG. Svoj krok zdôvodnili deštruktívnymi krokmi dočasného riaditeľa SNG Jaroslava Niňaja a nečinnosťou ministerstva reagovať na výzvy požadujúce zastaviť nekompetentné kroky vedenia galérie, ktoré poškodzujú chod i reputáciu.

Za najzásadnejšie problémy SNG označujú zmeny organizačnej štruktúry, nelegálne postupy v tvorbe nových zamestnaneckých zmlúv či kolaps výstavného plánu na rok 2025.

V prvej polovici januára podalo z rovnakých dôvodov výpovede viacero vedúcich zamestnancov SNG.

Ministerstvo v pondelkovej reakcii deklarovalo, že chod inštitúcie a jeho stabilita i v prípade výpovedí budú zabezpečené. Pracovnoprávny krok zamestnancov rezort rešpektuje, vyzýva však zároveň na prehodnotenie rozhodnutia.