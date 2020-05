Potvrdené: Exoplanéta podobná Zemi skutočne existuje. Nachádza sa v obývateľnej zóne

Podarilo sa im potvrdiť existenciu exoplanéty, ktorá sa podobá Zemi a nachádza sa v obývateľnej zóne mimo našej slnečnej sústavy. Až odteraz sa vedci nazdávali, že ide zrejme len o omyl.

Proxima Centauri b naozaj existuje

Ako informuje portál IFLScience, kamenistá exoplanéta skutočne existuje a nie je to len omyl. Proxima Centauri b obieha okolo červeného trpaslíka, hviezdy nachádzajúcej sa najbližšie k Slnku. Zistenie, že exoplanéta má podobnú hmotnosť a aj priemernú teplotu ako Zem, vyvolalo v roku 2016 v radoch astronómov vlnu radosti. Navyše, len nedávno bola oznámená existencia ďalšej exoplanéty s názvom Proxima c. Tá je však väčšia a chladnejšia.

Prečo mali vedci o existencii prvej zo spomínaných exoplanét pochybnosti? Jej prítomnosť bola zistená za pomoci Dopplerovho javu, táto metóda však môže občas zapríčiniť, že zistené výsledky sú falošne pozitívne. Vedci preto potrebovali zhromaždiť viac dôkazov, ktoré by svedčili o tom, že Proxima Centauri b nie je len ilúzia.

Na exoplanéte chýba atmosféra

Napokon sa to však podarilo a potrebné údaje získali za pomoci zariadenia, ktorému hovoria ESPRESSO (Echelle Spectrograph for Rocky Exoplanets and Stable Spectroscopic Observations). ESPRESSO spracúva svetelné signály, ktoré zachytil VLT teleskop (Very Large Telescope) v Európskom južnom observatóriu. Vďaka tomu môžu vedci sledovať pohyb exoplanéty, jej umiestnenie, ale aj rozlíšiť zmeny spôsobené pohybom exoplanéty a hviezdnymi erupciami.

Ako informuje štúdia publikovaná v časopise Astronomy and Astrophysics, vedcom sa podarilo nielen potvrdiť existenciu exoplanéty, ale zároveň o nej získať aj ďalšie informácie. Zistili napríklad, že okolo svojej hviezdy obehne Proxima Centauri b za 11 dní. Aj keď sa však exoplanéta v niektorých aspektoch podobá Zemi, problém predstavuje v podstate neexistujúca atmosféra.