Postavil si prístrešok. Muž prežil 3 týždne v aljašskej divočine po tom, čo mu zhorela chata

Polícia na Aljaške zachránila muža, ktorý strávil približne tri týždne v divočine po tom, čo mu zhorela chata. Tridsaťročného Tysona Steelea z Utahu našiel vo štvrtok ráno na jeho odľahlom pozemku, približne 32 kilometrov od obce Skwentna, policajný vrtuľník. Policajti si ho všimli vďaka tomu, že do snehu napísal veľké SOS a pri prelete vyšiel zo svojho úkrytu a mával im.

Steele žil na samote pri Skwentne, ktorá sa nachádza asi 113 kilometrov severozápadne od Anchorage, od septembra. Chata mu zhorela v polovici decembra. Požiar mužovi zabil psa a zanechal ho bez akéhokoľvek komunikačného prostriedku. V mrazivých podmienkach prežil len vďaka tomu, že si okolo kachlí postavil provizórny prístrešok a jedol jedlo z konzerv a arašidové maslo, ktoré prežili požiar.

Políciu na muža upozornila jeho rodina a priatelia, ktorým sa niekoľko týždňov neozval. Steele povedal, že ak by pre neho do 35 dní nikto neprišiel, vydal by sa hľadať pomoc. Polícia ho však našla zhruba 20 dní po požiari. Vrtuľník ho odviezol do Anchorage, kde si konečne mohol dopriať sprchu a najesť sa fast foodu. Steele sa po záchrane vyjadril, že sa vráti k rodine do Salt Lake City.