Poslankyňa Marcinková vyzýva rezort financií na zmenu pravidiel lotérie. Čo majú robiť tí, čo sledujú prenos online?

Každý, kto včera sledoval priamy prenos RTVS a chcel vedieť, ako bude vyzerať relácia Byť zdravý je výhra, asi ostal rozčarovaný. Nejasné pravidlá, zmätok a asi najhorší zážitok z poslednej súťažiacej, ktorá nevyhrala, pretože pozerala online prenos RTVS, ktorý je spomalený.

V komentároch ľudí sa hneď začali objavovať také, že lotéria je nespravodlivá, a že pani Zuzana zo Solivaru si výhru zaslúži. Nechala sa zaočkovať, prihlásila sa do lotérie, prišla jej potvrdzujúca SMS, pozerala priamy prenos, poznala heslo, žiaľ, ak človek nepozerá cez káblovku alebo anténu, prenos bude vždy oneskorený. Tešiť sa teda môžu aj tí, čo využívajú služby napríklad od operátorov a prenos sledujú cez internet. Meškanie je však pri každom prenose iné, pri káblovke a satelite je to napríklad len pár sekúnd, pri online prenose to však môže byť už toľko, že 20 sekundový limit jednoducho nestihnete.

Poslankyňa žiada zmenu pravidiel

Poslankyňa strany Za ľudí Vladimíra Marcinková presne na tento problém upozornila. Vo svojom statuse dnes vyzvala ministerstvo financií, aby zmenilo pravidlá očkovacej lotérie. Spravodlivé by bolo, aby mali šancu vyhrať aj tí, čo pozerajú online prenos, ktorý je oneskorený. Tým, že na zodpovedanie správneho hesla je limit 20 sekúnd, nemajú šancu to stihnúť a teda dopadnú ako pani Zuzana.

“Po zhliadnutí včerajšieho prenosu očkovacej lotérie, chcem vyzvať Ministerstvo financií SR, aby prehodnotilo štatút súťaže o očkovaciu prémiu Byť zdravý je výhra tak, aby mali možnosť vyhrať aj ľudia, ktorí sledujú oficiálny internetový online prenos RTVS. Je zrejmé, že z technických dôvodov je takýto prenos oneskorený o desiatky sekúnd oproti televíznemu vysielaniu, a preto osoby sledujúce reláciu na internete objektívne nedokážu splniť nastavené pravidlá lotérie včas,” píše na Facebooku Marcinková.

Trpezlivosť ľudí je nízka, frustrácia za posledné obdobie len narastá. Očkovacia lotéria mala byť niečo, čo ľudí bude motivovať k očkovaniu a možno niektorých odmení za zodpovednosť. Jediné, čoho sme sa dočkali je podľa slov ministra financií Igora Matoviča “dráma”, po ktorej zrejme túžil.

Relácia Byť zdravý je výhra mala byť edukatívna a motivačná, dočkali sme sa emotívnych príbehov a akože prekvapených reakcií Petra Marcina, či to je skutočne také jednoduché vyhrať. No evidentne nie je.

Podľa Marcinkovej je kľúčová komunikácia a pravidlá, ktoré by mali byť dôstojné a spravodlivé. “Celospoločenská diskusia o očkovaní je krehká, musíme s nástrojmi, ktoré ju majú posilniť, narábať mimoriadne uvážlivo,” doplnila na záver.