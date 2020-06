Posádka lode Crew Dragon sa na Zem vráti zrejme v auguste

Presný dátum návratu astronautov Douglasa Hurleyho a Roba Behnkena bude závisieť od niekoľkých faktorov, ako je napr. funkčnosť ich kozmickej lode, stav ich aktivít na ISS a poveternostné podmienky v oblasti predpokladaného pristátia ich kapsuly v Atlantickom oceáne a v Mexickom zálive, uviedol administrátor NASA pre pilotovaný prieskum Ken Bowersox.

Ešte pred začiatkom letu predstavitelia NASA uviedli, že testovací let posádky Crew Dragonu môže trvať od jedného do štyroch mesiacov v závislosti od mnohých technických a poveternostných faktorov. Limitujúcim faktorom pre trvanie letu lode je degradácia jej solárnych panelov.

Podľa plánu by Behnken na prelome júna a júla mal so súčasným veliteľom ISS Chrisom Cassidym podniknúť najmenej dva výstupy do otvoreného kozmického priestoru a nahradiť pritom zastarané niklovo-vodíkové batérie novými, výkonnejšími lítiovo-iónovými na nosníku ISS, ku ktorému sú pripojené solárne panely. Batérie dopravila na ISS v máji japonská nákladná loď HTV.

Misia postupuje podľa plánu

Podľa Bowersoxa misia posádky lode Crew Dragon postupuje podľa plánu, loď funguje dobre od svojho štartu na Myse Canaveral, odkiaľ ju vo štvrtok 30. mája na orbitu vyniesla nosná raketa Falcon 9. Tento štart sa pritom podaril až na druhýkrát, prvý štart naplánovaný na stredu bol preložený pre zlé počasie na Myse Canaveral.

Úspešné potom bolo o deň neskôr – 31. mája – aj spojenie modulu Crew Dragon s ISS, kde momentálne pôsobí medzinárodná posádka v zložení: Američan Chris Cassidy a ruskí kozmonauti Anatolij Ivanišin a Ivan Vagner.

Crew Dragon i nosná raketa Falcon 9 patria spoločnosti SpaceX podnikateľa Elona Muska. Ide o prvý kozmický let s ľudskou posádkou so štartom z územia Spojených štátov za takmer desaťročie. Od roku 2011 sa NASA pri doprave svojich astronautov na ISS spoliehala na ruské rakety.

Ak bude misia Crew Dragonu úspešná, NASA by potom mala Muskovej súkromnej firme udeliť povolenie na pravidelné pilotované lety na ISS.