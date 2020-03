Pornhub predstaví prvý nepornografický film. Dokument o lesbickej komunite vznikal 15 rokov

Portál Pornhub si mnohí z nás spájajú predovšetkým s videami pre dospelých, v ktorých ide vždy len o to isté. Na jeho stránkach bolo možné doposiaľ vidieť len sex a sem-tam aj niečo iné, čo nebolo pornografického charakteru. Takýto obsah tam však nahrávali zo žartu vždy len užívatelia webu. Teraz ale svoj prvý nepornografický film zverejní aj samotný Pornhub.

O nepornografickej novinke z dielne Pornhubu exkluzívne informoval portál Variety. Známy web pre dospelých, ktorý minulý rok zaznamenal návštevnosť 42 miliárd, plánuje rozšíriť portfólio svojich filmov zaradením vôbec prvej snímky, ktorá (takmer) žiadne nahé telá nebude obsahovať a dokonca bude mať aj dej.

Dokument o LGBTI komunite

Pôjde o dokumentárnu snímku s názvom Shakedown od filmárky a konceptuálnej umelkyne Leilah Weinraub, ktorú vydala ešte v roku 2018. Pozrieť si ho bude môcť každý zadarmo.

Shakedown vznikal 15 rokov a odkrýva osudy a skutočné príbehy členov LGBTI komunity z lesbického striptízového klubu v Los Angeles. Dokument bude dostupný na zhliadnutie od 7. marca, ale len po dobu jedného mesiaca. Pornhub dokumentárnej snímke vytvoril aj vlastnú podstránku, ktorej súčasťou bude aj live chat, kde divákom odpovie priamo tvorkyňa filmu.

Nie je to pritom prvýkrát, čo sa známy web pre dospelých s Weinraubovou spojil. V roku 2016 pre Pornhub známa umelkyňa vytvorila jesennú kolekciu oblečenia. Ako portál Variety naznačil, novo zverejnený dokument by nemusel byť ojedinelým prípadom, kedy Pornhub sprístupnil žánrovo odlišný film a v budúcnosti by mohlo podobného obsahu pribúdať ešte viac.

Platforma pre kvalitný obsah s nahotou

„Tento film je len súčasťou širšieho všeobecného záväzku Pornhubu podporovať umenie. Chceme, aby nás vnímali ako platformu, ktorú môžu umelci a tvorcovia využívať,“ povedal portálu Variety riaditeľ Pornhubu Alex Klein.

Ako ďalej Klein vysvetlil, na svete je mnoho tvorcov, ktorí nemôžu zverejňovať svoje projekty prostredníctvom platforiem ako Vimeo či YouTube práve preto, že obsahujú nahotu. Na Pornhube im tento priestor radi poskytnú a Shakedown je prvým takýmto počinom, ktorý ho na známom portáli pre dospelých dostal.