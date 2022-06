Ponúka služby stráženia mačiek. Austrálčanka našla skvelý spôsob, ako cestovať po svete a mať ubytovanie zadarmo

Mnoho ľudí sníva o cestovaní po svete a spoznávaní nových miest, no väčšinu brzdia práve náročné finančné výdavky. Austrálska spisovateľka však prešla väčšinu Spojených štátov amerických, pričom platila len za letenky.

V dnešnom svete možností a všemožných služieb, za ktoré si ľudia nemajú problém zaplatiť, sa dá vynájsť aj z pohľadu cestovateľa. Príkladom je dáma Madolline Gourley z Austrálie, ktorá našla šikovný cestovateľský spôsob, ktorý jej umožňuje brázdiť USA za minimálne finančné úsilie, píše my Modernmet.

Peniaze jej ušetrili mačky

Madolline totiž ponúka služby stráženia mačiek výmenou za bezplatné ubytovanie. „Pred niekoľkými rokmi som objavila house sitting (stráženie domu, pozn.) a odvtedy mi to umožnilo bývať v mestách po celých Spojených štátoch aj Austrálii úplne zadarmo. Ako opatrovateľka ostávam „zadarmo“ v domoch ľudí výmenou za ubytovanie,“ vysvetľuje Gourley.

31-ročná spisovateľka hľadá nové dobrodružstvá a zároveň prácu na fórach, kde jej dlhoročné skúsenosti so starostlivosťou o mačky pomáhajú predbehnúť tvrdú konkurenciu. Má svoj vlastný blog s názvom One Cat At a Time, kde diskutuje o svojich mnohých destináciách a odpovedá na otázky ľudí o tom, ako môžu začať s podobným biznisom aj oni.

Gourley odhaduje, že doteraz vďaka svojmu systému ušetrila viac ako 26-tisíc eur, ktoré by musela platiť za iné ubytovanie. „Zatiaľ čo mi stráženie domu a mačiek pre cudzincov ušetrilo tisíce dolárov na výdavkoch spojených s ubytovaním, stále potrebujem peniaze na zaplatenie vecí, ako sú napríklad letenky. To znamená, že druhú, menej vzrušujúcu časť svojho života trávim pravidelnou prácou od pondelka do piatku v austrálskom Brisbane, kde si odkladám peniaze na ďalšie dobrodružstvo,“ hovorí na svojej webovej stránke.

Najbližšie pôjde do Kanady

Paradoxom je, že vo väčšine domácností stráži mačky približne len jednu hodinu denne, pričom bývanie tam má napokon zadarmo. Madolline sa o svoje zážitky z ciest aj práce delí aj na svojom Instagrame.

Naposledy sa Madolline vydala na 75-dňovú expedíciu naprieč USA, konkrétne zo Seattlu do Brooklynu. „Starala som sa o 15 mačiek v deviatich rôznych domácnostiach v siedmich mestách po celej krajine. Začala som v Seattli a potom som sa vydala do Austinu, New Yorku, Salt Lake City, Denveru, Chicaga a Portlandu,“ dodáva. Ďalším na jej zozname je dlhodobý výlet do Kanady.