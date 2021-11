Pomôžte aj vy Hugovi a staňte sa majiteľom jedného z prvých slovenských NFT

Usmievavý chlapec prišiel na svet akútnym cisárskym rezom. Tri dni po narodení sa Hugovi rodičia dozvedeli, že chlapec má hydrocefalus. K tomu sa pridali hypotónia a zaostávanie vo vývine oproti rovesníkom. Napriek tomu, že Hugovi rodičia sa nepretržite starajú o Hugovu babku, ktorá po porážke zostala na invalidnom vozíku, vzopreli sa všetkým hrozivo znejúcim diagnózam a začali bojovať. Liečba, pravidelné cvičenie, plávanie a tvrdá práca pomáha Hugovi, aby napredoval. Všetky ušetrené peniaze minuli za tri roky na rehabilitácie. Nádejou pre malého Huga je digitálna charita NFT Majka Spirita od platformy WEXO. Zapojte sa aj vy, pomôžte tomuto usmiatemu chlapcovi, prispejte Hugovi na rehabilitácie a staňte sa majiteľom prvého charitatívneho NFT (Non-fungible token) na Slovensku.

Hugovi rodičia pred pôrodom o žiadnych zdravotných ťažkostiach synčeka nevedeli. Diagnóza, ktorú im lekári oznámili, bola pre nich neznáma.

„Ani som nevedela, čo toto pomenovanie znamená, že má rozšírené mozgové komory. Nasledovalo množstvo vyšetrení u neurológov a mnohých ďalších odborníkov,“ priblížila Hugova mama Mária.

Až tie napovedali, aký život rodinu čaká. K tomu, aby Hugo napredoval a približoval sa svojim rovesníkom nestačí štandardná liečba. Patrí medzi tých pacientov, ktorí nevyhnutne potrebujú pravidelné rehabilitácie s odborníkmi. Je preňho dôležité cvičiť a pracovať so svojím telom. Rehabilitácie však musia hradiť rodičia z vlastného.

„Zdravotné poisťovne nepokrývajú tieto intenzívne rehabilitácie. Hugo ich však potrebuje, a to nielen jednorazovo, ale opakovane, aby jeho vývin napredoval. Pre deti s neurologickými poruchami sú rehabilitácie a pravidelné intenzívne cvičenie pod dohľadom odborníkov nevyhnutnou súčasťou života. Len vďaka nim dokážu napredovať vo vývoji. Musia však cvičiť pravidelne,“ priblížila Hugov zdravotný stav riaditeľka organizácie APPA Miriam Juhanesovičová.

Nezisková organizácia APPA (Asociácia pomoci postihnutým − APPA) sa stará o viac ako 900 pacientov s telesným alebo iným zdravotným postihnutím. Väčšinu z nich tvoria deti. Úlohou APPA je pomáhať nielen pacientom, ale aj ich rodinám.

„Pre rodiny je takáto alebo obdobná diagnóza spočiatku veľkou neznámou. Potrebujú informácie, nielen ako sa postarať o dieťa so špeciálnymi potrebami, ale aj to, ako a kde získať finančné prostriedky, pretože rehabilitácie a zdravotné pomôcky nie sú vždy hradené zo zdravotného poistenia. Preto sme veľmi uvítali, že Majk Spirit a autori kryptomenovej platformy WEXO sa rozhodli podporiť našich členov, ktorými sú práve takéto rodiny,“ doplnila Miriam Juhanesovičová.

Pomôžte Hugovi prostredníctvom kúpy NFT

Kryptomenová platforma WEXO a Majk Spirit spustili v októbri prvý slovenský marketplace pre NFT. A úplne prvé NFT, ktoré spolu slávnostne odhalili na tlačovej konferencii, venovali na pomoc Hugovi a ďalším pacientom z APPA. WEXO vydalo 5 000 kusov NFT, na ktorých je vyobrazený raper Majk Spirit. Podkladom pre nové digitálne dielo bola fotografia umelca od známeho fotografa Dušana Křísteka, tú grafici a dizajnéri upravili do finálnej podoby a raper dal kolekcii názov NEW ERA.

„NFT je budúcnosť. A sme hrdí, že sme s ním prišli prví v tejto forme, ale nejde až tak o to, kto bol prvý, skôr o to ,kto to robí dobre a správne. Správne je pomáhať. Pomôžte všetci, ktorí môžete, a ukážme, že Slováci majú veľké srdcia a sú štedrí, keď ide o dobrú vec. Niekedy ľudia utrácajú peniaze na zbytočnosti, to, čo tieto deti potrebujú, sú naozaj dôležite veci,“ prihovoril sa za pacientov z APPA raper Majk Spirit.

Kúpte si jedno NFT za 50 eur a pomôžte Hugovi − odkaz https://nft.wexopay.com.

Novodobé digitálne dielo − NFT Majka Spirita − si môžete kúpiť za 50 eur. NFT je registrované na blockchaine Cardano a má 100 % charitatívny rozmer. Všetky získané prostriedky, po odrátaní nutných poplatkov za platbu (PayPal) a mintovanie NFT na blockchaine Cardano, autori venujú organizácii APPA, ktorá sa stará o Huga a o stovky ďalších pacientov.

„Ako komunita, ktorú WEXO tvorí, máme porozumenie pre osudy týchto pacientov a ich rodín. Povedali sme si, že pokiaľ máme k dispozícii nástroj, ktorým vieme pomôcť, a NFT ním určite je, najlepšie, čo môžeme urobiť, je využiť ho v prospech ľudí, ktorí to potrebujú. Vo svete sa NFT bežne využíva aj na charitatívne účely, na Slovensku je to novinka. A zároveň cesta, ktorú sme si zvolili pri predstavení technológie NFT Slovensku,“ vysvetlil spoluzakladateľ platformy WEXO Peter Mariš.

Kúpiť NFT Majka Spirita a stať sa súčasťou novej komunity vie každý. Nákup charitatívneho NFT je nastavený tak, aby to zvládol aj ten, kto ešte nemá s NFT a kryptomenami žiadne skúsenosti a žiadne nemusí ani vlastniť. K nákupu NFT Majka Spirita a pomoci zdravotne hendikepovaným deťom ich netreba. WEXO nastavilo nákup s možnosťou úhrady NFT cez platobnú kartu, za pomoci PayPal. NFT uvidí majiteľ vo svojej virtuálnej galérii.

Mimoriadne úspešná aukcia

WEXO a Majk Spirit predstavili svoje NFT začiatkom októbra. Predaj sa začal spolu s digitálnou aukciou, v ktorej sa dražili tri kusy z týchto NFT, potom, ako im dali dizajnéri špeciálnu úpravu. Výsledok elektronickej aukcie bol nad očakávania autorov. Za tieto sumy sa vydražili prvé tri NFT v limitovanej grafickej úprave.

DIAMANTOVÉ − 7 777 €

ZLATÉ − 2 549 €

STRIEBORNÉ − 2 499 €

Transparentnosť zabezpečená blockchainom

Každý majiteľ NFT Majka Spirita bude mať svoje digitálne dielo bezpečne uložené v galérii svojho účtu na platforme WEXO. Jeho vlastníctvo sa tak stáva preukázateľné na záznamoch z blockchainu Cardano. Na cardanoscan.io alebo na explorer.cardano.org, kde sa zapisuje každá transakcia.

V krátkom čase avizuje WEXO ďalšie NFT projekty. Technológia má vďaka stopercentnej transparentnosti využitie nielen v oblasti umenia. Nie vždy musí ísť o monetizovanie umenia do digitálnej podoby.