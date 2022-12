Politici sa vyjadrujú k pádu vlády: Kollár chce predčasné voľby, Pellegrini a Danko majú Vianoce

Vláde Eduarda Hegera dnes bolo po viac ako týždni rokovaní vyslovená nedôvera. Za jej vyslovenie hlasovalo 78 poslancov, proti ich bolo 20. Okamžite po páde vlady sa k situácií začali vyjadrovať aj ostatní politici.

Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) a premiér Eduard Heger (OĽANO) idú po tom, čo parlament vyslovil nedôveru vláde, k prezidentke Zuzane Čaputovej. Kollár je za predčasné voľby, ktoré by sa podľa neho mohli konať v máji či júni. Informoval o tom médiá.

SaS nechce predčasné voľby

Podľa Sulíka sú páde vlády sú aktuálne na stole tri scenáre. Prvým je ľubovoľná dohoda v parlamente postavená na rekonštrukcii vlády, druhým je vláda odborníkov, ktorú stanoví prezidentka a tretím sú predčasné voľby. Jeho strana sa prikláňa k vláde odborníkov alebo rekonštrukcii vlády.

Hlasovanie o nedôvere vláde jasne ukázalo, že nevisela na hlasoch fašistov a extrémistov, hoci sa to mnohí snažili tvrdiť mesiace. V reakcii na vyslovenie nedôvery to povedal premiér Eduard Heger. „Mrzí ma, že SaS potrebovala na to, aby sa o tom presvedčila, pád demokratickej, protikorupčnej a reformnej vlády,“ dodal.

Slovensko potrebuje dohodu na predčasných parlamentných voľbách. Progresívne Slovensko bude súčinné pri všetkých krokoch, ktoré povedú k novému rozdaniu kariet. Uviedol to predseda mimoparlamentného PS Michal Šimečka. Štvrtok považuje za smutný deň pre slovenskú demokraciu.

„Pád zlej a neschopnej vlády je najkrajším vianočným darčekom pre Slovensko.“ Uviedol to na sociálnej sieti nezaradený poslanec Národnej rady SR Peter Pellegrini. Národná rada SR vyslovila vo štvrtok nedôveru vláde Eduarda Hegera. veľmi podobný status dnes zdieľala aj mimoparlamentná SNS.

Strana Smer-SD víta vyslovenie nedôvery vláde. Podľa predsedu strany Roberta Fica nie je iné riešenie, ako ísť do rýchlych predčasných parlamentných volieb. „Pokiaľ budú dohodnuté veci okolo predčasných volieb, ideálny termín je máj, začiatok júna, tak sme pripravení hovoriť aj o potrebných úpravách v návrhu štátneho rozpočtu,“ skonštatoval Fico.

Mimoparlamentná strana Aliancia vyzýva kompetentných, aby našli najoptimálnejšie a najrýchlejšie riešenie pre vypísanie predčasných parlamentných volieb. TASR to uviedla hovorkyňa strany Klára Magdeme.

KDH berie výsledok hlasovania o nedôvere vláde ako vyústenie dlhodobej politickej nestability na Slovensku a prirodzené vyvrcholenie dlhodobého trápenia sa vlády. Vzniknutá situácia je podľa nich nie len o hlasovaní v parlamente, ale tiež o nezodpovednom hazardovaní vlády s dôverou občanov.