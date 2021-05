Politici sa opäť zhodli, že tresty za užívanie marihuany sú privysoké. Súhlasí aj ministerka spravodlivosti

Slovensko zostalo v téme výšky trestov za držbu marihuany pozadu. Skonštatovali to poslanci parlamentu Juraj Krúpa (OĽaNO) a Kristián Čekovský (OĽaNO) na odbornej a politickej konferencii Spravodlivosť pre všetkých – zníženie neprimeraných trestov za marihuanu.

Zúčastnila sa na nej tiež ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí), minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO), generálny riaditeľ Sekcie trestného práva ministerstva spravodlivosti (MS) Richard Sviežený, generálny riaditeľ Sekcie legislatívy MS Juraj Palúš, generálny riaditeľ kancelárie ministra vnútra Peter Rolný, hlavný odborník ministerstva zdravotníctva pre medicínu drogových závislostí Ľubomír Okruhlica, psychologička Barbora Kuchárová a predstavitelia koaličných poslaneckých klubov.

„Vidíme, že vyspelý svet sa pohol dopredu a rieši túto situáciu skôr prostredníctvom prevencie alebo inými spôsobmi. U nás zostáva ten trestný zákon definovaný tak, že nerobí rozdiel medzi užívateľom a dílerom. Týmto ľudom v podstate hrozia drakonické tresty,“ povedal Krúpa.

Zákon je príliš prísny

Podľa Čekovského bolo na konferencii vidieť, že či už zástupcovia štátnych orgánov, ministerstva vnútra, spravodlivosti, policajného prezídia alebo odborníci sa pomerne jednoznačne zhodli na tom, že trestný zákon je jednoznačne prísny.

Ako Krúpa doplnil, koaliční partneri sú otvorení diskusii a zmene. „My túto diskusiu nevnímame ako diskusiu liberálnu proti konzervatívnej. Ale je to diskusia o ľudoch, ľudských právach a spravodlivosti,“ pokračoval. Úlohou poslancov bude podľa Čekovského v najbližších týždňoch vziať návrhy, ktoré sú na stole ministerstva spravodlivosti, alebo ktoré má strana Sloboda a solidarita a hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) a hľadať zhodu.

„Treba možno dodať, že pri tejto téme sa nesnažíme ťahať smerom k dekriminalizácii, ale ísť smerom znižovania trestov na európsku úroveň,“ uzavrel Čekovský. Pravdou však je, že politici toho ohľadom znižovania trestov za marihuanu nasľubovali veľa, no nič z toho sa zatiaľ nepretavilo do reality. Uvidíme však, aké to bude tentokrát.