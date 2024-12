Polárny vír sa zbláznil, niečo s ním nie je v poriadku: Odborníci varujú, vieme, kedy pocítime prvé výrazné zmeny

Meteorológovia aktuálne zažívajú náročný týždeň. Okrem toho, že sa ich zrejme všetci pýtajú na vianočné počasie, napäto sledujú aj chaotické správanie sa polárneho víru, ktorý k nám môže priniesť poriadnu zimu.

Talianskych meteorológov znepokojili zmeny v polárnom víre a podľa ich najnovších predpovedí to čoskoro pocítime aj u nás. Nad severným pólom by totiž mohla nastať tepelná anomália, takzvaný stratwarming, a to by mohlo ohroziť stabilitu polárneho víru, píše portál Meteogiornale.it.

Najskôr v januári

Takýto jav by výrazne ovplyvnil aj počasie u nás, keďže úlohou polárneho víru je udržať chladný vzduch nad polárnymi oblasťami. Ak sa však naruší, studený vzduch „unikne“ do sveta. Výrazné ochladenie by mohlo prísť už v januári, čo podľa odborníkov naznačujú aj zmeny nad Severným ľadovým oceánom.

Zatiaľ ale nie je nič isté a následky stratwarmingu by sa mohli prejaviť po dvoch až troch týždňoch. Ak sa však obavy meteorológov naplnia, január môže byť výrazne chladný.