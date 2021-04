Pokračovanie populárneho sitkomu dostalo zelenú: V hlavnej úlohe uvidíme známu tvár

Skončil pred siedmymi rokmi a mnohí fanúšikovia s jeho koncom spokojní neboli. Aj preto najskôr plánované pokračovanie populárneho sitkomu odmietali. Báli sa totiž, že by to pokazilo čaro pôvodného How I Met Your Mother. Teraz je ale všetko inak a známa streamovacia platforma si pokračovanie kultového sitkomu predsa len objednala.

How I Met Your Father je názov pokračovania populárneho sitkomu s takmer totožným názvom, píše web Variety. Legendárny projekt Ako som spoznal vašu matku (How I Met Your Mother) sa vysielal aj u nás a získal si medzi Slovákmi nemalú obľubu. Na obrazovkách vydržal 9 rokov a aj keď si mnohí mysleli, že to so sitkomom išlo sériu od série z kopca, predsa len mu zostávali verní.

Tešili sa dokonca, keď sa v médiách objavili informácie o tom, že by na základe HIMYM vznikol spin-off. Potom ale prišlo finále a fanúšikovia zostali sklamaní, pretože nesplnilo ich očakávania. A aj preto sa napokon stanica CBS rozhodla, že žiadny spin-off nechce.

To isté, len inak

Po siedmych rokoch ale prichádza k zmene a spin-off s názvom How I Met Your Father (v preklade Ako som spoznala vášho otca) dostáva zelenú. Toto (ne)priame pokračovanie kultového HIMYM si objednala v USA obľúbená streamovacia platforma Hulu.

Žiaľ, na staré postavy môžeme zabudnúť. V spin-offe od Hulu dostanú priestor nové tváre a aj nový príbeh – tentokrát však nebude príbeh stretnutia sa s matkou rozprávať deťom ich otec, ale matka svojmu synovi. V hlavnej úlohe sa objaví herečka a speváčka Hilary Duff.

Tá stvárni postavu matky menom Sophie, ktorá sa rozhodne svojmu synovi vyrozprávať príbeh toho, ako sa spoznala a zamilovala do jeho otca. Dej jadra príbehu sa bude odohrávať v roku 2021, kedy je Sophie vo veku hľadania seba samej. Spoločne so svojou skupinou priateľov trávi voľný čas a zažíva rôzne životné problémy, ktoré často vyústia aj do humorných situácií.

Na palube aj pôvodní tvorcovia

Zatiaľ nie je jasné, akým spôsobom bude tento seriál prepojený s HIMYM, keďže pre spin-offy je typické, že rozvíjajú dej okolo nejakej už známej postavy z pôvodného diela. Hlavní hrdinovia však budú randiť prostredníctvom zoznamovacích appiek, čo v minulosti – teda počas vysielania HIMYM – možné nebolo. Hlavná hrdinka tak zrejme vystrieda viacero partnerov aj vďaka modernej dobe, ktorej vládnu smartfóny.

Hlavnými tvorcami nového seriálu bude dvojica stojaca za úspešnou seriálovou drámou This Is Us – Isaac Aptaker a Elizabeth Berger. Výkonnými producentami novinky bude aj dvojica tvorcov pôvodného HIMYM – Carter Bays a Craig Thomas.

Kedy sa dočkáme prvej série a z koľkých dielov bude How I Met Your Father pozostávať, zatiaľ taktiež nie je známe.