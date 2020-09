Podvýživa neznamená, že človek je vychudnutý na kosť. Môže ňou trpieť aj obézny človek, varujú vedci

Pravdou však je, že aj obézny človek môže byť podvýživený a naopak, štíhly človek nemusí trpieť podvýživou vôbec. Všetko závisí napríklad aj toho, ako sa človek stravuje a aké jeho telo prijíma živiny.

Podvýživa sa netýka len chudých ľudí

Časopis Journal of the American College of Cardiology upozorňuje na to, že podvýživa nemusí znamenať, že je človek vychudnutý na kosť, podvýživa môže ohroziť aj obézneho človeka.

Až polovica ľudí trpiacich podvýživou má nadváhu alebo je obézna. V prvom rade je potrebné vedieť, čo podvýživa vôbec je a čo pre človeka znamená. Odborníci ju definujú ako nedostatok živín v tele, ktorý môže byť zapríčinený napríklad nesprávnym stravovaním, píše portál Medical Expess. Ľudia si však často mylne myslia, že podvýživu zapríčiňuje nedostatok jedla a na jeho kvalitu sa akosi zabúda.

Ako píšu autori štúdie, nebezpečná je aj samotná obezita, v kombinácii s podvýživou však môže zapríčiniť vážne zdravotné komplikácie. Podvýživou u obéznych ľudí sa zaoberá dokonca aj Svetová zdravotníka organizácia, je totiž dôležité vyvrátiť mýty týkajúce sa obezity a podvýživy. V rámci zdravotnej prehliadky u odborníka je potrebné stanoviť, koľko živín človek prijíma a z akých zdrojov, koľko ich telo potrebuje a na základe toho upraviť jedálniček.

Napríklad, jednoznačne by v ňom nemali chýbať strukoviny, celozrnné výrobky, zelenina, ovocie, orechy či rôzne semiačka. Ak sa podvýživa u obéznych ľudí prehliada a nerieši sa, môže viesť ku vzniku cukrovky, môže zapríčiniť vyšší krvný tlak a spôsobiť srdcovo-cievne ochorenia.

Zmeniť stravu nestačí, je nutné prispôsobiť životosprávu

Odborníci varujú, že čo sa týka obezity, nestačí jednoducho poradiť, aby sa človek zdravo stravoval a pravidelne cvičil. Je potrebná celková úprava životného štýlu, ktorú človek nemusí zvládnuť sám a potrebuje k tomu pomoc a radu odborníka. Vďaka tomu je možné nielen zbaviť sa nadbytočnej váhy a zabrániť možnej podvýžive, ale zníži sa aj riziko vzniku spomínaných ochorení, ako je napríklad diabetes či kardiovaskulárne ochorenia.

Okrem stravy a pravidelného pohybu by mal človek dbať aj na to, aby si každú noc doprial dostatočné množstvo spánku. K celkovej nepohode a k rôznym zdravotným komplikáciám okrem toho prispieva aj stres a práve ten neraz vedie k nadmernému prejedaniu sa. Hovorí sa, že človek zajedá svoje pocity. V rámci životosprávy je preto potrebné venovať sa aj tomu, ako konštruktívnym spôsobom zvládnuť negatívne emócie a stres.