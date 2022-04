Podľa pasu je muž, preto nemohla z Ukrajiny odísť. Transrodová žena musela preplávať Dunaj, aby ušla

Transgender ľudia alebo celkovo členovia LGBTQ+ komunity to nemajú vo svete jednoduché. O to horšie, ak sa ku všeobecnej netolerancii pridá vojna. Príbeh Zi Faámelu je svedectvom toho, čomu musí čeliť transrodový človek iba kvôli tomu, že nezapadá do pravidiel stanovených spoločnosťou, ktorá na týchto ľudí akosi zabúda.

Speváčka Zi Faámelu si získala v Ukrajine pozornosť ešte ako účastníčka speváckych súťaží. Odvtedy nahrala niekoľko skladieb a ako uvádza na svojom Twitteri, nie je iba skladateľkou a producentkou, ale aj hrdou transrodovou ženou.

Ako milióny žien a detí, ktoré Ukrajinu v uplynulých týždňoch v strachu o svoj vlastný život opustili, chcela z Kyjeva odísť aj ona. Prekážkou však bol detail v jej pase, ktorý tomu zabraňoval. Svoj príbeh vyrozprávala magazínu Rolling Stone.

V pase má uvedené, že je muž, preto jej nedovolili opustiť Ukrajinu

Kvôli aktuálnej situácii na Ukrajine totiž platí, že muži vo veku od 18 do 60 rokov nesmú krajinu opustiť, píše ZDF. Zi ako transrodová žena má vo svojom pase stále uvedené ako pohlavie muž. A práve to prekazilo jej odchod z krajiny.

Už začiatkom marca Zi prosila o pomoc na Instagrame, kde má aktuálne takmer 17-tisíc followerov. To však ešte netušila, čo všetko bude musieť zažiť, kým sa z Ukrajiny dostane.

Jedinou možnosťou bolo ilegálne preplávať cez Dunaj

Viackrát sa pokúšala prejsť cez hranice, avšak neúspešne. Keď už nebola žiadna iná možnosť, šofér, ktorý bol práve s ňou, sa ju opýtal, či vie plávať. „Je to jediná možnosť. Ilegálne preplávať cez hranicu po rieke Dunaj,“ prezradila v rozhovore.

Napriek tomu, že voda bola studená a vojaci ju prenasledovali, podarilo sa jej úspešne dostať do susedného Rumunska. „Vždy, keď sa vrátim k tej hroznej noci a dlhej náročnej ceste, ktorú som absolvovala, akoby som to celé prežívala znova. Začnem sa triasť, podobne, ako keď som cez rieku prekročila hranicu,“ opísala tento hrozivý incident v príspevku na Instagrame.

Nechcela sa stať atrakciou vo vojenskej uniforme

Dodala, že ju nezastavilo ani 10 vojenských vozidiel, ktoré ju prenasledovali. „Bola som zosmiešňovaná, diskriminovaná a prenasledovaná,“ uviedla.

„Spadla som do pasce. Ale ich plán vidieť ma ako transgender ženu vo vojenskej uniforme, ako sa pripojím k mužom strieľajúcim na Rusov a budem pre nich atrakciou, zlyhal,“ svoj príbeh vyrozpráva svetu najmä pre to, aby upozornila, čo v tejto situácii zažívajú transrodové ženy, akou je aj ona sama. Nechcela bojovať a pridať sa do armády, ale namiesto toho túžila po bezpečí.

Chce hovoriť o tom, čo prežívajú trans ľudia

To, čo spáchala sa však v Ukrajine považuje za nelegálne. Stala sa teda zločincom vo vlastnej krajine. Pri plavbe riekou mala pri sebe iba pas a telefón zabalené vo vreci na odpadky. Na rumunskej strane rieky sa dočkala pomoci. Z utečeneckého tábora sa o niekoľko dní dostala do Nemecka, kde je v bezpečí, píše ZDF.

Zi však prišla o celý svoj život. „Vzali mi všetko, čo som vlastnila. Od hudby po oblečenie, peniaze a cenné vybavenie. Nemám nič. Ostal mi iba hlas. Som úplne zničená, stratená a traumatizovaná,“ napísala úprimne v príspevku na Instagrame.

Práve svoj hlas, ktorý jej zostal, sa rozhodla použiť k tomu, aby šírila povedomie o tom, že transrodoví ľudia sú tu stále s nami. Aj počas vojny. A namiesto pomoci sa stretávajú iba s ďalšou diskrimináciou.