Podľa odborníkov existujú dva typy narcistických ľudí. Takto ich okamžite odhalíte a rozpoznáte

Nie je náročné už po krátkom rozhovore prísť na to, že si o sebe človek myslí, že je niečo viac ako ostatní. Vedci si však myslia, že nie každý narcistický človek je zaľúbený sám do seba, práve naopak. Niektorí majú veľmi nízke sebavedomie.

Vedci identifikovali dva typy narcistických ľudí

Ako sa dozvedáme zo štúdie publikovanej v časopise Personality and Social Psychology Bulletin, vedcom sa podarilo nielen identifikovať dva typy narcistických ľudí, ale zároveň aj identifikovali, čo v nich takéto správanie poháňa.

Možno viete, že pojem má mytologický základ. Lovec Narcissus bol totiž synom boha a nymfy a bol známy najmä kvôli svojej výnimočnej kráse. Jedného dňa sa do neho zamilovala nymfa menom Echo, Narcissus ju však odmietol a zlomil jej srdce.

Za trest ho Nemesis, bohyňa pomsty, nalákala k jazierku, kde na hladine prvýkrát zbadal svoj vlastný odraz. Narcissus sa do svojho odrazu zamiloval, neuvedomil si totiž, že to nie je iný človek. Až neskôr prišiel na to, že láska mu nikdy nebude opätovaná a utrápil sa na smrť, píše portál Live Science. Príbeh z mytológie nás má varovať pred ľuďmi, ktorí sú príliš zahľadení do seba a nedokážu pociťovať empatiu voči iným.

Práve narcizmu sa však už od 19. storočia venujú aj psychológovia. Ako prvý túto poruchu osobnosti identifikoval Havelock Ellis. V súčasnosti sa o narcizme hovorí ako o škále, niektorí ľudia môžu byť narcistickí viac, iní zase menej. Až nedávno sa však vedcom podarilo zistiť, že existujú dva typy narcistických ľudí, a to grandiózny a zraniteľný.

Grandiózny vs zraniteľný

Grandiózny narcis je arogantný, dominantný extrovert. Zvyčajne má vysoké sebavedomie, je asertívny a je spokojný sám so sebou. Na druhej strane, zraniteľný narcis je zvyčajne bojazlivý, neistý a jeho sebavedomie je nízke. Často je úzkostný a deprimovaný. Čo majú tieto dva typy spoločné? Oba sú sebecké a myslia si, že by s nimi ľudia mali zaobchádzať ako v rukavičkách.

Ako ich rozoznáte? Podľa portálu The Conversation je dôležité pozorovať, ako sa správajú v rôznych sociálnych situáciách. Grandiózny narcis je sociálne zdatný a zvyčajne je veľmi šarmantný. Naopak, zraniteľný narcis sa v sociálnych situáciách necíti príliš pohodlne, je hanblivý a úzkostný. Kým grandiózny narcis sa snaží maximalizovať úspechy a ide za svojím cieľom, zraniteľný narcis sa snaží minimalizovať škody.

Rozdiely je možné badať aj v tom, do akej miery im záleží na sociálnom statuse a na tom, aby boli obdivovaní inými a považovaní za dôležitých členov hierarchie. Vedci skúmali aj snahu o sociálnu inklúziu, teda o to, aby ich iní mali radi a akceptovali ich.

Túžia po obdive

Výskumu sa zúčastnilo celkovo 676 ľudí, pričom vedci hodnotili, do akej miery sú narcistickí, a ku ktorej skupine narcisov patria. Následne sa pýtali, do akej miery túžia po sociálnom statuse či inklúzii, a či majú pocit, že želaný cieľ dosiahli. Ukázalo sa, že po sociálnom statuse túžili narcistické osoby z oboch skupín.

Avšak, kým väčšina grandióznych narcisov mala pocit, že sa im darí skvele, druhá skupina mala pocit, že nedosahujú úspech, aký by si zasluhovali. Ľudia v skupine grandióznych narcisov si boli vedomí toho, že ľudia ich príliš neakceptujú, nepovažovali to však za svoje zlyhanie, príliš ich to netrápilo. Naopak, zraniteľných narcisov trápilo, že ich iní neakceptujú. Oba typy narcisov teda v istom zmysle túžia, aby ich iní obdivovali a rešpektovali.