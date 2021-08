Podľa ministerstva šíri hoaxy. Pčolinský v statuse tvrdí, že vďaka Mikulcovi neočkovaní stratia volebné právo

Hnutie Sme rodina a niektorí konkrétni politici kritizujú už niekoľko týždňov ministra vnútra Romana Mikulca. Najskôr sa otvorili staré kauzy, neskôr to boli nezhody kvôli vyšetrovacím kauzám. Medzi kritikov patrí napríklad aj poslanec Peter Pčolinský, ktorý najnovšie zverejnil status, ktorý pobúril mnohých ľudí.

V statuse Peter Pčolinský tvrdí, že minister Mikulec predložil taký návrh zákona, ktorý v konečnom dôsledku obmedzí volebné právo tých, ktorí by sa nedali zaočkovať. To by však znamenalo porušenie základného ústavného práva a teda aj Ústavy SR. Téma, že nezaočkovaní budú mať obmedzené právo voliť získala na sile najmä v dezinformačných skupinách, informujú Aktuality.

Nejde o pravdivú informáciu

Novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva z dielne ministerstva vnútra podľa názoru koaličného poslanca Petra Pčolinského umožňuje vylúčiť z volieb všetkých, ktorí nie sú zaočkovaní. Pčolinský to napísal na sociálnej sieti. Poukázal pritom na paragraf, podľa ktorého sú “orgány verejného zdravotníctva na účely vyznačenia prekážky práva voliť povinné oznámiť príslušnej obci údaje o voličovi, ktorému bolo ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia”. Pčolinský v tejto súvislosti skonštatoval, že minister vnútra Roman Mikulec musí odstúpiť.

Podľa stanoviska rezortu vnútra však novela nemení pravidlá, pokiaľ ide o prekážky vo výkone volebného práva. „Z prekážok ustanovených v paragrafe 4 zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktoré boli zavedené do právneho poriadku po politických a spoločenských zmenách v roku 1989, zostala už iba prekážka, ktorá má za cieľ ochranu verejného zdravia. V súvislosti s pandemickou situáciou však v zákone absentoval administratívny postup vyznačenia tejto prekážky v zozname voličov,” uviedlo ministerstvo s tým, že práve tento postup je predmetom novely takzvaného volebného zákona.

Volebné právo sa nikomu neobmedzuje

To, ktorí voliči predstavujú hrozbu pre verejné zdravie a všetkých občanov, ustanovuje podľa ministerstva osobitný predpis, ktorým je zákon na ochranu verejného zdravia. „Novela volebného zákona v žiadnom prípade nesprísňuje, ani nepoľavuje, teda žiadnym spôsobom nemení pravidlá zaužívané v Slovenskej republike viac ako 30 rokov,” dodal rezort vnútra.

Pčolinský sa už v minulosti vyjadril, že minister vnútra, rovnako ako policajný prezident Peter Kovařík nemajú jeho dôveru. Dôvodom bol postup polície v niektorých medializovaných kauzách, napríklad kauzy jeho brata, bývalého šéfa Slovenskej informačnej služby Vladimíra Pčolinského.