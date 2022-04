Podľa kňaza si z nej vo Vatikáne spravili sexuálnu otrokyňu. Únos 15-ročnej Emanuely Orlandi je dodnes nevyriešený

Emanuela Orlandi je nezvestná od 22. júna 1983. Už krátko po jej zmiznutí vzniklo množstvo teórií o tom, čo sa mohlo s dievčaťom stať. Vatikán celé tie roky mlčal, mafia obvinenia popiera. Rodina tak do dnešného dňa netuší, kam sa Emanuela podela a čo sa s ňou stalo.

Zmizla cestou z hudobnej školy

Pre Emanuelu Orlandi a jej rodinu bol 22. jún 1983 deň ako každý iný. Žili vo Vatikáne, v malej komunite, kde každý poznal každého a otec plnil funkciu významného úradníka, píše portál All That Is Interesting. Mal na starosti okrem iného aj organizovanie audiencií u pápeža. Emanuela navštevovala hudobnú školu v Ríme trikrát týždenne a práve sem mala namierené aj v osudný deň. Keď dorazila do školy, zatelefonovala svojej sestre.

Cestou do školy ju totiž zastavil muž v zelenom BMW a ponúkol jej peniaze za to, že bude predávať kozmetické výrobky. Emanuela chcela, aby sa jej sestra o tom s rodičmi porozprávala. To bolo naposledy, kedy o nej rodina počula.

Domov sa už 15-ročná Emanuela nikdy nevrátila. V škole sa vraj nedokázala sústrediť, a tak jej učiteľka o 6:50 povedala, že môže ísť domov. Cestou ju podľa portálu Insider videlo niekoľko priateľov, ako nasadla do autobusu. V ňom sa rozprávala s neznámou červenovlasou ženou, viac ju však už nik nevidel.

Rodina obdržala stovky telefonátov

„Mysleli sme si, že žijeme na najbezpečnejšom mieste na svete,“ vyjadril sa neskôr jej brat Pietro (Emanuela bola jedným z piatich detí). Hneď na ďalší deň bolo po dievčati vyhlásené pátranie, polícia sa chytala každej slamky. Takmer okamžite obdržali úrady niekoľko tipov, čo sa mohlo s Emanuelou stať. Ľudia telefonovali aj domov rodine, aby im povedali, že ich dcéru videli na tom, či na onom mieste.

Jeden z volajúcich si hovoril Pierluigi a tvrdil, že jeho priateľka videla dievča podobné Emanuele hrať na námestí na flaute. Dievča si hovorilo Barbara alebo Barbarella a vraj ušlo z domu, aby mohlo predávať kozmetiku. S podobnými informáciami telefonoval rodine aj ďalší muž. Nanešťastie, rodine prichádzali aj stovky hovorov, ktoré vôbec nedávali zmysel alebo si z utrápených rodičov niekto len strieľal, stopy boli falošné a nikam neviedli.

Keďže s rodinou Orlandiovcov sa osobne poznal aj vtedajší pápež Ján Pavol II., rozhodol sa verejne prehovoriť. 3. júna veriacich vyzval, aby sa modlili za Emanuelin bezpečný návrat domov, informoval portál The Telegraph. O dva dni neskôr rodine, ale aj Vatikánu telefonovala turecká teroristická skupina The Grey Wolves, ktorá tvrdila, že dievča uniesla. Požadovala vydanie Turka Mehmeta Aliho Ağca výmenou za Emanuelu. Ağca mal byť v roku 1981 zodpovedný za pokus o atentát na pápeža.

Má v tom prsty mafia alebo cirkev?

Muž na telefóne dostal prezývku L’Americano a polícii tvrdil, že ako dôkaz pošle polícii list s fotokópiou notového zápisu, ktorý sa Emanuela naposledy učila. L´Americano sa však 27. októbra 1983 odmlčal a viac sa neozval. Ďalšia z teórií zas tvrdí, že únos má na svedomí rímska mafia Banda della Magliana, na ktorej čele stál Enrico De Pedis.

Hovorilo sa, že syndikát požičal vatikánskej banke nemalý obnos peňazí, tá ich však nevracala a únos mladého dievčaťa mal byť spôsob, ako banku prinútiť, aby dlh splatila. Dokonca aj Pedisova milenka potvrdila, že sa mafián k únosu dievčaťa priznal. Informáciu potvrdila aj jeho snúbenica Sabrina Minardi. Polícii sa však nikdy nepodarilo nájsť žiadne dôkazy, informuje All That Is Interesting.

Ďalšia z teórií zas hovorí, že v tom má prsty vatikánska cirkev a polícia, ktorá v tom čase unášala mladé dievčatá a využívala ich ako sexuálne otrokyne. Podľa portálu Daily Mail prišla informácia priamo z vnútra Vatikánu, od bývalého kňaza Gabriela Amortha, ktorý Vatikánu slúžil 50 rokov. Polícii tvrdil, že zločin má celkom určite sexuálny motív a vyšetrovanie by sa malo zamerať na pedofilných kňazov, ktorí sa neštítili zneužívať nevinné deti.

Vatikán mal unášať dievčatá a robiť z nich sexuálne otrokyne

Amorth bol Jánom Pavlom II. oficiálne prehlásený za exorcistu a o svojom pôsobení napísal knihu Last Exorcist (Posledný exorcista). V nej sa vyjadruje aj k prípadu unesenej Emanuely a tvrdí, že mladé dievča by si predsa nikdy nesadlo do auta k niekomu, koho nepoznalo. Unesené dievčatá mali byť nadrogované a mali byť hlavnou atrakciou zvrhlých večierkov, na ktorých sa niektorí vysokopostavení príslušníci cirkvi zúčastňovali.

Neskôr dal Pedis údajne Emanuelu zavraždiť a jej pozostatkov sa zbavil. Po rokoch sa rodina Orlandiovcov napokon zmierila s tým, že svoju dcéru už živú zrejme neuvidia. Nevzdávali sa však nádeje, že sa podarí nájsť aspoň jej pozostatky, aby mohli Emanuelu pochovať a pokúsiť sa so stratou vyrovnať.

Prípad je nevyriešený už takmer 40 rokov

36 rokov od jej zmiznutia sledovala polícia množstvo stôp, záujem verejnosti však opäť vzbudil list, ktorý obdržala právnička Orlandiovcov – Laura Sgro. V liste sa písalo, že sa treba pozrieť tam, kam ukazuje anjelov prst a priložená bola fotografia hrobky nachádzajúcej sa pod Vatikánom. Sgro potvrdila, že miesto niekto v posledných rokoch celkom určite navštívil a nechal tu kvety. Podľa portálu The Guardian sa v hrobke skutočne našli kostrové pozostatky.

Analýza však ukázala, že nepatrili Emanuele. Ďalšie zdroje zas tvrdia, že v hrobke nič nebolo. Kostrové pozostatky sa na pôde Vatikánu a v Ríme našli viackrát. V roku 2012 polícia exhumovala aj telo Enrica de Pedisa, ktorý bol v roku 1990 zastrelený, informuje portál The Times. Rodinu sklamala aj nečinnosť Vatikánu, o pomoc totiž požiadali viackrát, tej sa však až donedávna vôbec nedočkali.

Pietro Orlandi v roku 2013 požiadal o pomoc aj pápeža Františka. Ten mu však povedal len toľko, že jeho sestra je už v nebi. Avšak napriek tomu, že od únosu už uplynulo takmer 40 rokov, rodina sa stále nevzdáva a dúfajú, že raz sa im podarí zistiť, čo sa s Emanuelou stalo.