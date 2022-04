Z brata sa stal prezident, ju zmrzačili lobotómiou. Sestra J. F. Kennedyho bola otcom prinútená k desivému zákroku

Podľa niektorých bola rodina Kennedyovcov prekliata, vytrpeli si obrovské množstvo bolesti. Atentát na prezidenta Johna F. Kennedyho patrí medzi tie najznámejšie. Tragický koniec však mal aj príbeh jeho sestry Rosemary.

Sestry sa ju snažili udržať v matkinom tele

Už príchod Rosemary Kennedyovej, sestry amerického prezidenta Johna F. Kennedyho, na tento svet bol poriadne komplikovaný. Rose a Joeovi Kennedyovcom sa dievčatko narodilo 13. septembra v roku 1918. Ako píše portál The Vintage News, v tom čase na svete zúrila pandémia španielskej chrípky. Ochorenie zasiahlo približne tretinu celosvetovej populácie, lekári teda mali plné ruky práce s obrovským množstvom pacientov.

Aj lekár, ktorý mal byť pri Rosemarynom pôrode, sa práve venoval pacientovi so španielskou chrípkou a meškal. Sestry však nechceli priviesť na svet dieťa bez jeho prítomnosti. Prikázala preto Rose, aby držala nohy pri sebe a pokúsila sa dieťa čo najdlhšie udržať v pôrodných cestách. Ubolená matka takto trpela 2 hodiny, kým si na ňu lekár napokon našiel čas. Podľa niektorých zdrojov dokonca pôrodná sestra dieťa nasilu držala v pôrodných cestách ženy.

Žiaľ, rozhodnutie sestier malo vážne následky. Rosemaryn mozog bol následkom nedostatku kyslíka natrvalo poškodený, kvôli čomu neskôr bojovala s kognitívnym deficitom. Na prvý pohľad sa zdalo, že je celkom ako ostatné deti Kennedyovcov, živé, tmavovlasé dieťa so žiarivými očami, no rodičom bolo hneď jasné, že s ňou niečo nie je v poriadku.

Bola pomalšia, začali sa u nej objavovať záchvaty

Keď sa deti hrali na dvore, nedokázala držať krok so svojimi súrodencami, píše portál All That Is Interesting. Neskôr sa naučila chodiť, trvalo jej dlhšie, kým sa naučila rozprávať. Príliš ju medzi seba neprijali a už v útlom detstve sa u Rosemary objavili aj záchvaty súvisiace s poškodením mozgu. V tom čase však boli duševné ochorenia stigmatizované a ľudia, ktorí nimi trpeli, neraz skončili zatvorení v ústave v neľudských podmienkach.

Kennedyovci sa obávali následkov, ktoré by rodina musela znášať, keby sa svet dozvedel o problémoch ich dcéry. Rosemary preto prestala chodiť do školy a rodičia najali súkromného učiteľa, ktorý ju vzdelával doma. Aby nemusela ísť do ústavu, neskôr dcéru poslali do internátnej školy. Nikto presne nevedel, aký je rozsah Rosemarynho postihnutia a jej rodičia robili všetko pre to, aby sa to verejnosť ani nedozvedela.

V roku 1938 sa rodina presťahovala do Anglicka, kde sa Rosemary dostala do rúk mníšok v cirkevnej škole. Dúfali, že vďaka dostatku trpezlivosti sa ju podarí vzdelať natoľko, aby z nej mohla byť asistentka učiteľa. O dva roky neskôr sa však Kennedyovci museli vrátiť do Ameriky. Ako píše portál JFK Library, zdalo sa, že Rosemary vôbec nenapreduje, ba práve naopak, jej stav sa postupne zhoršoval.

Riešením mala byť lobotómia

Jej sestra Eunice v jednom z listov napísala, že Rosemary mala 22 rokov, no bola čoraz ťažšie zvládnuteľná. Mávala výbuchy zlosti, ktoré sa opakovali čoraz častejšie a prudké zmeny nálad. Podľa portálu Historic Mysteries lekári trvali na tom, že ju trápi depresia a rebélia. Rodičia ju preto umiestnili do kláštora, no poradiť si s ňou nevedeli ani mníšky. Rosemary podľa ich slov často v noci utiekla. Šla sa do barov zoznamovať s mužmi a neraz s nimi šla aj domov.

To sa rodine vôbec nepozdávalo, dúfali totiž, že dvaja starší synovia (jeden z nich počas druhej svetovej vojny zomrel) budú mať hviezdnu politickú kariéru a nič predsa nemohlo narušiť idylický obraz. Kennedyovci sa zúfalo snažili nájsť spôsob, ako dcére pomôcť a zároveň uchovať zdanie dokonalej rodiny. Odpoveďou na ich modlitby mal byť doktor Walter Freeman.

Ten spolu so svojím asistentom doktorom Jamesom Wattsom vykonával procedúru, ktorej sa hovorí lobotómia. Keď sa začala vykonávať prvýkrát, lekári ju podľa portálu All That Is Interesting považovali za zázračný všeliek a odporúčali ju doslova na akýkoľvek neduh. Našli sa však aj takí, ktorí už vtedy varovali, že lobotómia môže napáchať viac škody ako úžitku. Kennedyovci však varovania ignorovali. Zdalo sa im, že je to ich posledná nádej.

Nedokázala hovoriť, bola takmer neschopná pohybu

Ťarcha rozhodnutia padla na plecia hlave rodiny, Joeovi. Rose tvrdila, že o zákroku nevedela, až kým nebol vykonaný. A Rosemary sa nikto nepýtal, či ho chce podstúpiť. Či už o tom Rose vedela alebo nie, v novembri v roku 1941 ostala Rosemary pripútaná na stoličke a s dvoma otvormi vyvŕtanými do lebky. Lekár následne do otvorov zasunul dva kovové nástroje, ktoré mali prerušiť spojenie medzi tzv. prefrontálnou kôrou a zvyškom mozgu.

Počas procedúry bola Rosemary pri vedomí a komunikovala s lekármi, recitovala im básničky. Po chvíli však prestala, čo bolo jasné znamenie, že niečo nie je v poriadku. Krátko po zákroku sa ukázal plný rozsah škôd, Rosemary nedokázala chodiť, hovoriť a trpela inkontinenciou. Jej mentálna kapacita dosahovala podľa The Vintage News úroveň 2-ročného dieťaťa.

Rodina ju celé roky nenavštevovala

Krátko po operácii bola napokon Rosemary umiestnená do súkromného psychiatrického ústavu v New Yorku. Tu strávila niekoľko rokov, vrátilo sa jej však len niečo málo z pohybových schopností. Neskôr ju premiestnili do školy pre deti so špeciálnymi potrebami, svoju rodinu však Rosemary nevidela niekoľko rokov, vôbec ju nenavštevovali. Rose svoju dcéru začala navštevovať až po tom, čo jej manžel Joe po roku 1960 utrpel mŕtvicu. Po prvej návšteve po mnohých rokoch ju však dcéra napadla, nedokázala svoje emócie vyjadriť inak.

Keď Joe v roku 1969 zomrel, Rosemary sa postupne opäť stávala súčasťou rodiny. Až neskoro si však Kennedyovci uvedomili, čo vykonali. Časom sa Rosemary opäť naučila chodiť, aj keď s ťažkosťami. Aj keď z času na čas sa jej podarilo urobiť progres, bol len minimálny a ku koncu života bola opäť pripútaná na vozíčku.

Rosemary napokon zomrela 7. januára v roku 2005 vo veku 86 rokov. Ako píše portál JFK Library, práve osud jeho sestry Johna F. Kennedyho inšpiroval k tomu, aby zaviedol legislatívy, ktoré mali uľahčiť život ľuďom trpiacim duševnými ochoreniami.