Podľa Kaliňáka by sme mohli Fica naživo vidieť už o dva dni. Stále chodí o barlách a bude mať trvalé následky

Premiér Robert Fico (Smer-SD) sa vráti k svojim pracovným povinnostiam zrejme už čoskoro. Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) pre TA3 povedal, že premiér sa ukáže na verejnosti už začiatkom júla. Nevylúčil, že sa zúčastní aj na oslavách štátneho sviatku svätého Cyrila a Metoda, ktoré sa uskutočnia v piatok 5. júla.

„Nebudem však predbiehať, rozhodujúci je zdravotný stav. To, že by takú vôľu mal, o tom nepochybujem. Najradšej by bol v práci aj pred dvoma týždňami, on je extrémne pracovitý workoholik, ale to zranenie bolo natoľko vážne, že to bolí a nie je to úplne jednoduché,“ uviedol Kaliňák.

Rehabilitácia prebiehala uspokojivo

Dodal, že Ficova pevná vôľa a silná fyzická konštitúcia mu umožňuje, aby rehabilitácia prebiehala uspokojivo. „S postupným nabiehaním na systém by to už koncom augusta mohlo byť na sto percent, ako to bývalo za starých čias,“ uviedol Kaliňák.

Ficov zdravotný stav sa podľa neho zlepšil, no stále chodí o barlách. „Priestrel panvy či bedrového kĺbu je podobný trieštivej zlomenine. Tým pádom je doba liečby dlhšia a následky sa nedajú úplne odstrániť,“ poukázal. Minister obrany zároveň dodal, že následky sú trvalé a predsedu vlády preto ešte dlhší čas uvidíme s pohybovým obmedzením.

„To už nezmeníte, raz tam tá diera je, tak tam je. Čo sa týka zranení vnútorných orgánov, tak situácia sa stabilizuje. Chce to ešte nejaké týždne a bude to lepšie,“ skonštatoval. Premiéra Roberta Fica (Smer-SD) postrelil 15. mája v Handlovej atentátnik Juraj C. Zaútočil pred domom kultúry, kde v ten deň zasadala vláda. Stalo sa to v čase, keď premiér išiel medzi ľudí. Strelec trafil Fica štyrikrát z bezprostrednej blízkosti.