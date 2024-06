Pod sídlom prezidenta našli vzácne fľaše so zaváraninami: Boli tam asi 200 rokov, teraz s nimi majú odvážne plány

Archeológovia objavili počas rekonštrukcie bývalého sídla prvého amerického prezidenta Georgea Washingtona 35 sklenených fliaš so zaváraným ovocím. TASR o tom informuje na základe správy denníka The New York Times.

Washingtonovo sídlo Mount Vernon sa nachádza v americkom štáte Virgínia na západe USA a v súčasnosti prechádza rozsiahlou rekonštrukciou v hodnote 40 miliónov dolárov. Fľaše odhalili počas výkopových prác na mieste bývalých skladovacích jám prekrytých zástavbou počas rozširovania sídla v minulosti.

Vzácny objav

„Nájsť celú fľašu je veľmi vzácne, no nájsť celú fľašu s obsahom, je ešte vzácnejšie,“ poukázal na výnimočnosť objavu hlavný archeológ v Mount Vernon Jason Boroughs.

Z 35 fliaš, ktoré archeológovia postupne odkryli, bolo 29 nepoškodených a všetky obsahovali ovocie. Najmenej dve fľaše obsahovali celé čerešne s kôstkami a stopkami a ich obsah vydával jemnú čerešňovú arómu. Obsah ďalších fliaš voňal po ovocí neznámeho druhu, možno egrešmi alebo ríbezľami, priblížil Boroughs.

Metódu konzervácie ovocia nekonkretizoval, ako pravdepodobná možnosť sa ponúka konzervácia alkoholom. Archeológovia podľa Buroughsa obsah fliaš starý niekoľko sto rokov neochutnali.

Ďalšie informácie o obsahu fliaš môže priniesť jeho výskum, ktorý archeológovia realizujú v spolupráci s Poľnohospodárskou výskumnou službou amerického ministerstva poľnohospodárstva. Odborníci počas neho skúmajú aj objavené kôstky a ich potenciál úspešne vyklíčiť.

Skladovacie jamy sídla Mount Vernon sa zrejme používali od 50. do 70. rokov 18. storočia. Washington sídlo zdedil v roku 1761, v tom čase bola hlavnou kuchárkou otrokyňa menom Doll, ktorú do sídla v roku 1759 priviedla Washingtonova manželka Martha. Osud otrokyne a dôvod zanechania fliaš na mieste však zostávajú záhadou.

„Nevieme, koľko sa nám podarí odhaliť a zistiť, stojíme pred veľkou výzvou,“ uviedol Buroughs na margo osudu Doll a stoviek ďalších otrokov, ktorí sa v Mount Vernon za Washingtonových čias vystriedali.