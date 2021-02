Počuli ste už o telefóbii? V dnešnej dobe ňou trpí čoraz viac ľudí

Už len pri pomyslení na to, že musia zavolať lekárovi či nejakej úradníčke, sa takým ľuďom rozbúši srdce a spotia sa dlane. Prečo trápi telefóbia čoraz viac ľudí a ako sa s ňou popasovať?

Patríte medzi ľudí trpiacich telefóbiou?

V súčasnosti je dôležitejšie než kedykoľvek predtým ostať so svojimi blízkymi v kontakte aspoň prostredníctvom sociálnych sietí či telefonátov. Ako však píše portál The Conversation, pre niektorých je telefonovanie poriadne stresujúcou záležitosťou, či už majú niekomu zatelefonovať alebo majú hovor prijať. Úzkosti spájajúcej sa s touto činnosťou sa hovorí telefóbia a pociťuje ju čoraz viac ľudí.

Telefóbiou trpia najmä ľudia, pre ktorých je kontakt s inými ľuďmi zdrojom úzkosti aj za bežných okolností, napríklad počas osobného stretnutia. To, že neradi telefonujete, nemusí automaticky znamenať, že máte telefóbiu. Ak vo vás však pomyslenie na telefonát vyvoláva pocity úzkosti, mali by ste sa zamyslieť práve nad touto možnosťou.

Ako sa telefóbia prejavuje? Prejavy sa môžu u každého líšiť. Najčastejším príznakom je však vyhýbanie sa telefonátom vždy, keď je to čo i len trochu možné. Človek pociťuje silnú úzkosť a nervozitu pred hovorom, počas neho, ale aj po ňom. Neustále si v mysli premieta, čo povedal a čo povedať mal. Nervozitu môže sprevádzať zrýchlené dýchanie, závrat či dokonca nevoľnosť.

Postihuje viac ľudí, ako by ste si možno mysleli

Ak takéto pocity máte aj vy, nie ste v tom ani zďaleka sami. Prieskum vykonaný v Británii ukázal, že 76 % mileniálov a 40 % baby boomerov má strach z telefonovania. Dnes už však existuje množstvo spôsobov, ako sa s úzkosťou z telefonovania popasovať. Ako na to?

Počas telefonovania nám chýbajú dôležité komunikačné pomôcky, ako je napríklad výraz tváre či gestikulácia. Okrem toho, neraz sa obávame nielen toho, čo chceme povedať, ale aj toho, že náš hlas nie je príliš atraktívny. Bojíme sa, čo si o nás druhá osoba pomyslí, píše Cyberpsychology& Behavior. Navyše, pri písaní správ máme viac času na premyslenie si toho, čo a akým spôsobom chceme povedať. Celkom nový rozmer počas telefonovania naberá aj náhle ticho, kedy ani jedna strana nevie, čo povedať.

Napriek moderným technológiám, ktoré nám umožňujú rýchlu komunikáciu sa však niekedy telefonátu jednoducho nevyhneme. Je preto dôležité v tomto smere neprokrastinovať. Ak viete, že vás čaká dôležitý telefonát, vybavte ho čo najskôr. Čím dlhšie ho totiž budete odkladať, tým bude úzkosť horšia.

Ako sa s úzkosťou z telefonovania popasovať?

Ďalším krokom je zámerné vystavenie sa čo najväčšiemu množstvu telefonátov. Čím viac telefonátov vybavíte, tým viac si na danú situáciu zvyknete. Vaše sebavedomie sa postupom času zlepší a prijatie hovoru už nebude predstavovať až taký problém.

Čas by ste mali venovať aj introspekcii. Po každom hovore sa zamyslite nad tým, čo konkrétne vo vás strach vyvoláva. Niektorí sa napríklad môžu obávať toho, že ich druhá strana bude súdiť. Na opačnej strane linky je však tiež len človek z mäsa a kostí. Po každom úspešnom hovore sa preto nezabudnite pochváliť za to, že ste to zvládli.

Ak vám telefóbia do značnej miery zasahuje do života, vždy sa môžete obrátiť aj na odborníka. Rôzne druhy úzkostí sa dnes už dajú úspešne zvládnuť napríklad za pomoci kognitívno-behaviorálnej terapie.