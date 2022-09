Počujete tu tlkot vlastného srdca: Vedci zrejme objavili najtichšie miesto na našej planéte

Dokážete si predstaviť absolútne ticho, v ktorom nepočujete nič okrem tlkotu vlastného srdca? Jedno z takých miest existuje na Havaji, no je otázne, ako dlho si ešte udrží túto jedinečnosť.

Havajský kráter Haleakalā je jedným z mála zostávajúcich tichých miest na svete, ktoré nie sú „napadnuté“ vonkajšími vplyvmi, a teda tam neprechádza takmer na 100 % žiadny zvuk. V dnešnej dobe je vyhľadávanie úplného ticha extrémne náročné, pretože hluk z lietadiel, cestnej dopravy a všeobecného rozruchu napáda aj tie najodľahlejšie miesta, píše IFL Science.

Miesto, kam preniká najmenej zvuku, sa tak považuje za chránený druh, pričom jeden z najvýnimočnejších sa nachádza na havajskom ostrove Maui. Kráter s hĺbkou 790 metrov je považovaný za najtichšie miesto na Zemi a nachádza sa na vrchole spiacej štítovej sopky, ktorá pokrýva približne 75 % pevniny ostrova.

Ak zvládnete výstup, čaká vás jedinečné ticho

Prístup ku kráteru si vyžaduje výstup z výšky 3 050 metrov, pričom hladina zvuku vo vnútri obrovskej priehlbiny je taká nízka, že návštevníci môžu počuť tlkot vlastného srdca.

Je však náročné na 100 % tvrdiť, že Haleakalā je skutočne najtichším miesto na planéte. Čím sa však môže pochváliť, je množstvo jedinečných vlastností, ktoré pomáhajú eliminovať zvuk. Napríklad hĺbka krátera pomáha vylúčiť vietor, zatiaľ čo vo vyprahnutom okolí v značnej miere chýba „šuchotajúca“ vegetácia alebo hlučná divoká zver.

Podľa výskumov môže hladina hluku v kráteri dosiahnuť len 10 decibelov. Iná štúdia amerického ministerstva dopravy však uvádza, že priemerné hladiny zvuku vo vnútri dutiny sa pohybovali na hranici okolo 35 decibelov.

Takéto ticho by malo byť aj v školách

Pre porovnanie, zvuk na úrovni do 35 decibelov je všeobecne odporúčaný v školstve. Takéto ticho by malo pôsobiť v triedach ako „pozadie“, nerátajúc do neho hovorenie vyučujúceho alebo žiakov.

Národný park Haleakalā je však, podobne ako väčšina ostatných nedotknutých prírodných rarít, čoraz viac ohrozovaný antropogénnym hlukom. V roku 2013 štúdia monitorovania zvuku vykonaná mimo krátera odhalila, že zvuky helikoptér bolo možné počuť 28,6 % času, čo odráža rastúcu popularitu leteckej turistiky v okolí sopky.

Rastúci počet výskumov poukazuje na alarmujúci vplyv znečistenia hlukom v rôznych ekosystémoch a biotopoch. Napríklad, vo svetových oceánoch zvuky lodnej dopravy čoraz viac narúšajú morskú prírodu, zatiaľ čo niektoré štúdie naznačujú, že prežitie stoviek druhov stojí len na tom, ako sa bude zvyšovať úroveň a výskyt hluku.