Ľadovec „súdneho dňa“ praská. Zvýši hladinu oceánov o pol metra, vedci vypočítali, že sa roztopí už o pár rokov

Globálne otepľovanie našej planéty okrem iného spôsobilo aj masívne topenie ľadovcov. Tie sú rizikom najmä kvôli zdvihnutiu hladiny morí, čo môže viesť k ekologickej katastrofe na celom svete. Najnovšie prišli znepokojujúce správy aj ohľadom ľadovca Thwaites, ktorému sa hovorí aj „Ľadovec súdneho dňa“.

Téma ľadovcov a ich topenia patrí všeobecne k najdiskutovanejším ekologickým problémom, ktoré trápia našu planétu. Viaceré svetové metropoly bojujú s čoraz vyššou hladinou morí a hľadajú riešenia, ako predísť katastrofe. Juhokórejský Busan napríklad stavia plávajúce mestečko, o ktorom sme nedávno písali.

Vrásky na čele spôsobujú aj iné ekologické problémy, no čo sa týka ľadovcov, ide najmä o Thwaites, teda „Ľadovec súdneho dňa“, ktorého budúcnosť môže ovplyvniť viac než len Antarktídu.

Ide totiž o súčasť Západoantarktickej ľadovcovej masy a zároveň je to jeden z najširších útvarov tohto druhu, ktorého rozloha by kľudne pokryla aj celý štát Florida (približne 170 304 km²). Práve prepojenie so západnou Antarktídou, ktoré každý deň slabne, z neho robí veľmi nebezpečné riziko v prípade, že sa odtrhne, píše Science Alert.

Pomohli im drony, situácia je zlá

Podľa morských geofyzikov sa Thwaites drží masy už len „zubami-nechtami“, pričom mu nepomáhajú ani stále sa otepľujúce moria. Vedci pomocou podvodných dronov prvýkrát zmapovali aj morské dno pod ľadovcom. Hrebene, ktoré preskúmali, ukazujú, kde sa predtým nachádzala základňa ľadovca.

„Zo satelitných dát vidíme, ako sa tieto praskliny šíria po povrchu šelfu. V podstate oslabujú štruktúru – niečo ako prasklina čelného skla,“ cituje CNN Prima slová oceánografa Petra Davisa, ktorý opísal rozpadajúci sa kus ľadu ešte v roku 2021.

Ako dodáva CNN, ľadovec sa ešte v roku 2001 topil tempom 1 kilometer za rok, pričom v roku 2022 je to až dvojnásobok, teda 2 kilometre za 12 mesiacov.

„Thwaites sa dnes skutočne drží len za nechty a mali by sme očakávať, že v budúcnosti uvidíme veľké zmeny v malých časových intervaloch – dokonca z jedného roka na druhý, keď ľadovec ustúpi za plytký hrebeň vo svojom koryte,“ povedal Dr. Robert Larter, ktorý je autorom štúdie.

Jeho kolega vo výskume, Alastair Graham, povedal: „Len malý kop do Thwaitesa by mohol viesť k veľkej odozve.“ K pohrome by teda určite došlo, keďže vedci dokonca vyrátali, že ak bude topenie postupovať podľa súčasného tempa, ľadovec zmizne už do piatich rokov a jeho roztopenie zdvihne hladinu morí o minimálne pol metra.