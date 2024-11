Počasie sa úplne zbláznilo: Začalo snežiť na miestach, kde sneh predtým nikdy nevideli. Pozrite si bizarné zábery

Ľudia si v 21. storočí pomaly zvykajú na rôzne extrémy počasia, no niektoré veci zrejme nikdy neprestanú udivovať. Jedným z takýchto javov je sneženie na miestach, kde vločky predtým nikdy nepadali, napríklad v púštnom regióne Al-Džauf v Saudskej Arábii.

Piesočná púšť sa zrazu zmenila na zasneženú krajinu a obyvatelia len krútili hlavou. K historickej udalosti došlo ešte v pondelok 4. novembra, kedy miestne médiá informovali o silnom snežení v oblasti, uvádza The Economic Times. Sneženie tak vystriedalo intenzívne dažde.

Za sneženie zrejme môže systém nízkeho tlaku vzduchu, ktorý sa presúval na oblasťou. Odborníci ale paradoxne predpokladajú, že tamojšej prírode to pomôže a jar preto bude plná kvetov a iných rastlín. Pre najbližšie dni však platia meteorologické výstrahy pred počasím. Očakávajú sa búrky, silný dážď a búrlivý vietor.

🏝❄️ Saudi Arabian desert covered in snow

This is the first time in history that the desert has been covered in snow, as temperatures there rarely drop to such levels.

A severe hail storm also raged there recently. pic.twitter.com/4wjSaaRMfo

— Nurlan Mededov (@mededov_nurlan) November 3, 2024