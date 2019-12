Počasie na Slovensku na nasledujúce dni: Ochladí sa a bude aj snežiť

Po tom, čo na Slovensku zavládli plusové teploty a skoro celé územie zasiahli výdatné dažďové zrážky, by sa malo počasie na našom území umúdriť.

Počasie v nedeľu (22.12)

Naše územie najmä vo večerných hodinách zasiahne ďalšia vlna výrazných zrážok, informuje o tom portál iMeteo.sk. Dnes večer začne počasie v našej oblasti ovplyvňovať ďalšia tlaková níž a opäť sa tak výraznejšie rozprší. Pršať začne vo večerných hodinách a zrážky budú opäť plošnejšie, no najviac zrážok by malo spadnúť v severných a vo východných oblastiach Slovenska.

Počasie v pondelok (23.12)

Po víkende nás čaká ochladenie, pri ktorom sa začne meniť dážď na sneženie. Na sneženie sa môžu tešiť predovšetkým na severe nášho územia a počas Vianoc bude výdatnejšie. Hranica sneženia v pondelok, teda deň pred Štedrým dňom poklesne na 700 m n.m., pričom v priebehu dňa bude na severe klesať aj do nižších polôh.

Počasie v utorok (24.12)

Na Štedrý deň by mala hranica sneženia na severe poklesnúť na 400 m n.m., na zvyšku územia by mala ležať ešte o čosi vyššie. Na týchto úrovniach by hranica sneženia mala zotrvať aj nasledujúce dni. Teplota sa bude pohybovať od 0° C na severe až po 10° C na juhu Slovenska.

Počasie v stredu (25.12)

Na prvý sviatok vianočný sa budú teploty pohybovať v podobných hodnotách, ako na Štedrý deň. Očakáva sa však viac snehových zrážok najmä na severe Slovenska, no tie sa postupne začnú presúvať aj cez stredné Slovensko vo vyšších polohách.

Počasie v štvrtok (26.12)

Na druhý sviatok vianočný dorazí na naše územie výraznejšie ochladenie. Teploty by sa mali na juhu Slovenska pohybovať v okolí 5 stupňov Celzia, na strednom Slovensku klesnú na 2 stupne a na severe Slovenska sa budú teploty pohybovať v okolí bodu mrazu. Sneženie je hlásené aj na tento deň.

Počasie v piatok (27.12)

V piatok by už zimné počasie malo doraziť aj na juh Slovenska. Ochladiť by sa malo na na 0° C a aj na toto územie by mohli doraziť aj mierne snehové zrážky. Na strednom Slovensku budú vládnuť teploty v okolí 0 stupňov Celzia a aj do nižších nadmorských výšok dorazia snehové zrážky. Na severe Slovenska to bude vyzerať podobne, ako v predchádzajúce dni. Teplota neklesne pod -1° C a snehové zrážky budú pokračovať.