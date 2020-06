Počas piatku pribudlo na Slovensku 10 nových prípadov nákazy na nový koronavírus

V piatok na nový koronavírus otestovali 1 278 ľudí, 10 testov bolo pozitívnych. Národné centrum zdravotníckych informácií o tom informovalo na webe covid-19.nczisk.sk.

Počet ľudí pozitívnych na toto ochorenie tak vzrástol na číslo 1 586. Laboratóriá celkovo otestovali už vyše 201-tisíc vzoriek. Chorobe nepodľahla žiadna ďalšia osoba, Slovensko tak stále eviduje 28 úmrtí pacientov s pozitívnym testom na Covid-19.

V piatok sa z ochorenia nevyliečil nikto, stále tak evidujeme 1447 vyliečených. Na Slovensku tak evidujeme 111 aktívnych prípadov.

2 prípady z piatka pochádzajú z Banskobystrického kraja, 3 z Bratislavského kraja, 1 z Prešovského a 4 zo Žilinského kraja.

Lokálne sa opatrenia proti koronavírisu môžu sprísňovať aj u nás

Je veľmi pravdepodobné, že v priebehu leta bude na Slovensku dochádzať k zavlečeniu koronavírusovej nákazy zo zahraničia a na lokálnej a regionálnej úrovni sa dajú očakávať sprísnené opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19. V diskusii na Tablet.TV to povedal publicista Juraj Hrabko.

„Vidíme to v iných krajinách, kde sa situácia zhoršuje. Napríklad, ak je to nevyhnutné, znovu zatvárajú školy. Ale väčšinou sa to už nerobí celoštátne, ale iba v postihnutých regiónoch,“ povedal. „Vidíme to v Číne, Nemecku aj iných krajinách. Nebude žiadnym prekvapením, ak sa to stane aj u nás, ale zrejme sa to už tiež nebude týkať celej krajiny,“ dodal.

Podľa Hrabka vláda postupovala v boji s pandémiou úspešne, nevytvorila však dostatočne efektívny mechanizmus proti spätnému zavlečeniu vírusu na Slovensko. „Je to už priveľmi veľmi otvorené, kontrola na hraniciach nie je žiadna. Poznáme prípady z nedávnej minulosti, keď sa ľudia vrátili zo zahraničia a mali nový koronavírus. Reálne nefunguje karanténa, dokonca ani elektronická. Mnohí ľudia jednoducho dobrovoľne doma neostanú,“ povedal.

Každý, kto príde zo zahraničia, by podľa neho mal byť aspoň päť dní doma a potom by mal byť otestovaný. V praxi to však podľa Hrabka často takto fungovať nebude.