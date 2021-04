Po zlomení zápästia trpela jednou z najhorších bolestí. Lekárov uprosila, aby jej amputovali ruku

Aj na prvý pohľad jednoduchý medicínsky prípad sa môže veľmi nepríjemne skomplikovať. Dôkazom je študentka, ktorá si zlomila zápästie. Po tom, čo jej lekári odstránili sadru, sa však začalo peklo. Prosila lekárov, aby jej amputovali ruku.

Zdalo sa, že všetko bude v poriadku

Študentka lekárov prosila, aby jej amputovali ruku. 23- ročná Keira Forsythe bola v roku 2012 na prechádzke so svojím psom. Jednou rukou držala vôdzku, v druhej telefón, keď sa pes zrazu pustil za vevericou. Jej ruka ostala nešťastne zakliesnená vo vôdzke, píše portál Science Times. Žena na moment omdlela. Keď sa prebrala, zistila, že pes ušiel a ona má zlomené zápästie.

Lekári jej dali dlahu, zdalo sa, že sa ruka zahojí a všetko bude v poriadku. Keď jej však po niekoľkých týždňoch dlahu odstránili, nastalo pre Keiru peklo. Spočiatku v ruke vôbec nemala cit a dokázala ňou hýbať len čiastočne. Cit sa jej vrátil až po 18 mesiacoch. Vrátila sa dokonca aj k športovaniu, pred zranením sa totiž venovala bojovým umeniam.

Na jednom z tréningov, počas toho, ako sa pokúsila blokovať úder, sa však zrútila na podlahu v agónii. Mala pocit, ako keby jej do ramena niekto pichal ihly. Začal sa kolobeh vyšetrení. Keira vyskúšala každú možnú dostupnú liečbu, lekári jej v roku 2016 dokonca voperovali aj stimulátor miechy, ktorý má pomáhať pacientom s chronickou bolesťou. Vôbec nič však nezaberalo. Keira sa nemohla venovať takmer žiadnym aktivitám, ktoré jej predtým robili radosť. Akákoľvek činnosť spôsobovala priveľkú bolesť.

Kvôli zlomenému zápästiu prišla o ruku

Neustále mala pocit, ako keby bola jej ruka v plameňoch a zároveň do nej niekto bodal. Ako píše National Institute of Neurological Disorders and Stroke, Keria trpela ojedinelým chronickým ochorením, ktorému sa hovorí komplexný regionálny bolestivý syndróm (CRPS). Pacientom, ktorí ním trpia, zvyčajne nepomáhajú ani tie najsilnejšie lieky proti bolesti, napríklad morfium.

Keď mala Keira 17 rokov, požiadala lekárov, aby jej ruku amputovali. Tí to však odmietli, pretože tkanivá poškodené neboli, jej ruka bola v podstate zdravá. Kvôli bolesti nemohla spávať, spala nanajvýš 2 hodiny každú noc. Aj ten najmenší dotyk jej spôsoboval neznesiteľnú bolesť. Nezniesla na sebe oblečenie, mučením boli aj kvapky dažďa dopadajúce na pokožku ruky.

V marci tohto roka sa to však konečne podarilo, Keira našla nemocnicu, v ktorej boli lekári ochotní jej ruku amputovať. Aj keď by mal byť zdroj bolesti odstránený, podľa lekárov mala bolesť ustúpiť po amputácii len o 25 %. Po operácii sa ale Keira zobudila bez bolesti. Kvôli zlomenému zápästiu však napokon prišla o ruku.