Po 18 rokoch odhalil obrovské tajomstvo milovaného filmu: Obľúbený herec povedal, čo diváci netušili a zničilo ich to

Jednou z najkrajších vecí na Vianociach sú filmy, ktoré sa s nimi spájajú a pokojne ich pozeráme každý rok stále dookola. Svojou atmosférou sa k týmto sviatkom dokonale hodí ikonická romantická komédia s názvom Prázdniny (The Holiday), ktorá pochádza ešte z roku 2006 a veríme, že mnohým ju netreba predstavovať. Po tomto dlhom čase však až teraz vyplávala na povrch šokujúca informácia, ktorá vás totálne dostane.

Článok pokračuje pod videom ↓

Herec Jude Law, ktorý v snímke stvárňuje jednu z hlavných postáv, sa rozhovoril a možno povedal viac, než mal. Minimálne sa to tak môže zdať fanúšikom filmu Prázdniny, ktorí možno celé roky žili v omyle. Niektorí teraz tvrdia, že im to zničilo celý film. Takže ak sa obávate, že sa vám to stane tiež, ďalej v žiadnom prípade nečítajte.

Po rokoch prezradil, čo ľudia netušili

Rozhovor filmového sympaťáka pre BBC Radio Two sa stal na sociálnych sieťach virálny. Došla v ňom reč na túto už legendárnu snímku. A celé šialenstvo spustila zdanlivo nevinná otázka moderátorky.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa BBC Radio 2 (@bbcradio2)

Najprv vás v krátkosti vtiahneme do kontextu, pripomeňme si, o čo v Prázdninách ide. Ako možno dobre viete, dvojica hlavných hrdiniek Amanda (Cameron Diaz) a Iris (Kate Winslet) sa rozhodnú vymeniť si svoje bývanie po náročnom životnom období, ktoré majú za sebou. A to aj napriek tomu, že sa absolútne nepoznajú. Amanda teda putuje do odľahlého domčeka na anglický vidiek a Iris sa vydáva do jej domu do Los Angeles. Obe tu, samozrejme, nachádzajú lásku. Osudovým sa pre jednu z nich stane Graham, ktorého stvárňuje práve Jude Law.

Teraz si zapamätajte spomínané bývanie, bude kľúčové.

Kúzelný domček neexistuje

Vráťme sa späť k rozhovoru, v ktorom sa moderátorka Juda Lawa opýtala, či je možné spomínaný domček, ktorý v snímke patril Iris a požičala ho Amande, prenajať cez Airbnb. V tom z Lawa z ničoho nič vypadlo, že ten domček vlastne neexistuje. V štúdiu nastal z prekvapenia obrovský šok.

Law pokračoval a vysvetlil, že režisérka filmu Nancy Meyers je perfekcionistka a nech hľadala ako chcela, nepodarilo sa jej nájsť dokonalý objekt, ktorý by mohol poslúžiť filmu. Vzala teda situáciu do vlastných rúk, prenajala si pole, domček podľa svojich predstáv nakreslila a dala ho postaviť.

Samotné nakrúcanie teda môže z nášho pohľadu pôsobiť vtipne, pretože najprv vznikli scény, ako Jude Law vchádza cez dvere dnu a asi tri mesiace nato boli nakrútené scény z interiéru v Los Angeles. A následne ich zlepili dohromady.

Fanúšikovia si to nechcú pripustiť

Moderátorky prítomné pri rozhovore ho zastavili a prosili, aby už prestal rozprávať, pretože toto počuť nepotrebovali. A podobného názoru sú aj diváci, ktorých toto odhalenie patrične rozčarovalo.

„Klame. Je mi jedno, čo hovorí, je to celé klamstvo,“ reagovala na vyjadrenia Lawa jedna z nich. „Chalúpka bola perfektná. Milujem ten film,“ smutne dodal niekto ďalší. „Nemôžem tomu uveriť, je mi do plaču,“ stojí v inom z množstva podobne ladených komentárov.

Veríme, že toto odhalenie vám nepokazilo Vianoce. Minimálne sme vás pred ním varovali. A ak ste ešte náhodou Prázdniny túto sezónu nevideli, toto je vaše znamenie, že je najvyšší čas.