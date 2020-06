Pilot malého lietadla protestoval proti rasizmu vo vzduchu. Takto si uctil pamiatku zosnulého Georga Floyda

Protesty v USA každým týždňom naberajú na sile. K podpore sa pridáva čoraz viac ľudí, obyčajných aj tých z radov celebrít. Nedávno vzdal hold zosnulému Georgovi Floydovi aj istý pilot, ktorý nad Kanadou za pomoci lietadla vytvoril obraz zovretej päste.

Ako informoval web Unilad, pilot malého lietadla Dimitri Neonakis sa rozhodol, že tiež podporí hnutie Black Lives Matter a uctí si pamiatku zosnulého Afroameričana Georga Floyda. Nepridal sa však k protestom v uliciach, ale vytvoril svoj vlastný vo vzduchu.

Vo vzduchu „protestoval“ 2,5 hodiny

Vo štvrtok 4. júna letel nad Novým Škótskom v Kanade so svojím malým lietadlom, aby na leteckých radaroch „nakreslil“ symbol zovretej päste. Tá mala symbolizovať podporu hnutiu, ktoré aktuálne bojuje v uliciach po celom svete proti nezmyselnému rasizmu, násiliu a nespravodlivému zaobchádzaniu s ľuďmi tmavej farby pleti.

Dimitri si najskôr celú trasu naplánoval pomocou aplikácie, aby vedel, ako symbol zovretej päste lietadlom nakresliť. Výsledné dielo, ktoré sa podarilo zaznamenať len leteckým radarom, mu trvalo vo vzduchu zhotoviť zhruba dve a pol hodiny. Celý let zaznamenával web Flight Aware, ktorý následne zverejnil výsledok na sociálnych sieťach a virál bol na svete.

„Všetci musíme prehovoriť a musíme to ukončiť. Rasizmus nemá hranice,“ povedal Dimitri spravodajskej televízii CNN po uskutočnení svojho letu.

Ako ďalej šikovný pilot poznamenal, symbol päste na nebi je vyjadrením pocitov a nemá nič spoločné s politikou, skrátka to takto cítil. Celé dielo si môžete pozrieť na zrýchlenom zázname nižšie.

Ako povedal, pociťoval potrebu sa k tomu nejako vyjadriť a jediným spôsobom, ako to pre neho bolo možné, bolo vo vzduchu. „Aj keď to napokon nikto nemohol na oblohe vidieť, cítil som sa vďaka tomu dobre… Viem, že je to pre nich – pre ľudí, ktorých dlhé roky utláčali,“ povedal Dimitri.

Zovretá päsť pritom nie je jeho jediným dielom na oblohe. V apríli si takto uctil pamiatku deviatich zastrelených ľudí v Novom Škótsku a podľa webu FlightAware kreslí na oblohe aj ďalšie zaujímavé obrazce.