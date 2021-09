Pijú len detoxikačné šťavy, veria, že ich uzdravia. Odborníci pred očistami varujú, môžu mať vážne následky

Z každej strany počúvame, ako nezdravo sa stravujeme, či koľko nezdravých látok sa nám denne dostáva do tela. Očistenie sa od toxínov preto môže znieť dobre. Odborníci však dvíhajú varovný prst – môže to napáchať viac škôd ako úžitku.

Čo je to detoxikačná diéta?

V čom vlastne detoxikačná diéta spočíva? Ako informuje portál Science Alert, na internete nájdete desiatky návodov k tomu, ako svoje telo zbaviť toxínov. Podľa portálu Metafact môže detoxikácia zahŕňať všetko počnúc klystírom až po detoxikáciu za pomoci citrónovej šťavy. Niektorí ľudia istý čas pijú len vodu, iní sa spoliehajú na bylinky a veľké množstvá doplnkov výživy či na zbavovanie sa toxínov za pomoci extrémneho potenia sa.

Všetky detoxikačné diéty však majú spoločnú jednu vec – sľubujú, že zbavia telo toxínov. Odkiaľ sa toxíny berú? Zrejme netreba vysvetľovať, ako veľmi telu škodí alkohol či rôzne polotovary. Toxíny sa však do tela môžu dostať aj vtedy, ak konzumujeme veľa vyprážaných jedál. Telu jednoznačne neprospieva ani fajčenie či látky, ktoré sa do organizmu dostávajú zo znečisteného životného prostredia.

Hovorí sa, že práve hromadenie toxínov výrazne prispieva k tomu, že človek priberá. Objaviť sa môžu aj ďalšie zdravotné problémy, vrátane zápchy, hnačky, zlého trávenia, nedostatku energie a pocitu vyčerpania. Detoxikácia má zabezpečiť, že telo toxíny vylúči, vďaka čomu človek schudne, bude zdravší a bude sa cítiť lepšie.

Sú detoxikačné diéty naozaj účinné?

Existujú vôbec nejaké vedecké dôkazy o tom, že sú detoxikačné diéty účinné a naozaj očistia telo od toxínov? Podľa odborníkov je odpoveď jasná – nie. Neexistuje vedecká štúdia, ktorá by skutočne podporila tvrdenie, že človek by sa mal toxínov zbavovať akoukoľvek detoxikačnou diétou. Aj keď sa v tele človeka nachádzajú škodlivé toxíny, spomínanými spôsobmi, ako sú potenie či doplnky výživy, ich z tela len tak ľahko nedostanete.

To, čo jeme, je nebezpečné v závislosti od množstva, ktoré skonzumujeme. Detoxikácia je potrebná napríklad v prípade, ak to človek preženie s alkoholom do takej miery, že sa jeho život ocitne v ohrození a skončí na nemocničnom lôžku. Vykonávajú ju však odborníci a majú na to pádny dôvod.

Ľudské telo je mimoriadne komplexné a do istej miery má schopnosť zbaviť sa škodlivých látok samo. Urobí tak bez ohľadu na to, či práve držíte prísnu detoxikačnú diétu alebo si vychutnávate kačacie hody. Kľúčom nie sú drastické diéty, ktoré budete dodržiavať pár dní alebo týždňov. Kľúčom je každý deň dopriať telu optimálne množstvo živín, ktoré k svojmu fungovaniu potrebuje.

Má detoxikačná diéta nejaké výhody?

Je samozrejmé, že každý, kto pije dostatočné množstvo vody, je dosť zeleniny a ovocia a nepreháňa to s pridaným cukrom a soľou, sa bude cítiť lepšie ako človek, ktorý denne konzumuje presolené vyprážané jedlá. Detoxikačné diéty sú zvyčajne sprevádzané chudnutím. Zhodené kilogramy sa však vrátia takmer okamžite po tom, čo diétu ukončíte a vrátite sa k pôvodnej strave.

Môže to však mať pozitívny efekt z hľadiska psychológie. Človek sa totiž možno viac zamyslí nad tým, čo všetko je a ako by mohol svoj jedálniček pozmeniť. Odborníci však vidia viac nevýhod ako výhod. Človeku hrozí pocit únavy a vyčerpania, doplnky stravy, ktoré sa údajne počas detoxikačnej diéty majú užívať, môžu byť poriadne drahé a celkovo, človek pociťuje viac stresu ako pohody.

Z dlhodobého hľadiska zas takéto diéty nemajú žiaden pozitívny účinok. Akurát podporujú mylnú predstavu, že ak človek pár dní v roku dodržiava prísnu detoxikačnú diétu, zvyšok roka môže jesť čo sa mu zachce v neobmedzených množstvách. Ak sa teda najbližšie budete chcieť púšťať do detoxikačných diét, zvážte, či radšej nechcete zmeniť svoje stravovacie návyky natrvalo.