Pešo z Ruska do Ameriky pri -35 stupňoch. Martin a Peter museli svoju expedíciu predčasne ukončiť

Photoshooting a photobombing na konci sveta 🤪 uprostred absolútnej ničoty, asi 4 hodiny od najbližšieho obydlia, sme stretli rodinku Čukčov s malou 4 ročnou Erikou. Keď sme sa fotili, dobehol pes a oblízal mi celú tvár a to rozžiarilo malú Eriku a aspoň máme momentku. Dunčo zato však hneď dostal od starého pána palicou po hlave 😂 Máte aj vy nečakané momentky so zvieratami? #dnescestujem #slovacinacestach #cesinacestach #cesiaslovacinacestach #guidelife #travel #travelphotography #iphonex #iphonephotography #nofilter #chukcha #chukotka #russia #rusko #cold #endoftheworld #snow #ice #nativetribes