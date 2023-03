Pepsi mení svoje logo. Po 14 rokoch prišiel čas na zmenu, pozrite si, ako vyzerá

Druhý najpopulárnejší kolový nápoj na svete mení svoje logo. To, ktoré poznáme v súčasnosti, má už 14 rokov a marketingoví experti Pepsi sa rozhodli, že je čas na osvieženie. Nové logo čiastočne reflektuje to, ako ľudia značku vnímajú.

Pepsi mení logo

Ako informuje portál CNN, Pepsi existuje už 125 rokov a pri príležitosti osláv piatich štvrťstoročí spoločnosť odhalila svoje nové logo.

Samotná Pepsi priznáva, že je to aj reakcia na to, ako si ľudia logo pamätajú. Pri rôznych prieskumoch, keď boli totiž respondenti požiadaní, aby nakreslili logo Pepsi, tak ho v podstate nakreslili správne, avšak nápis PEPSI umiestnili do stredu loga. V skutočnosti sa ale tento nápis nachádza mimo loga.

„Nemohli sme to ignorovať,“ povedal pre CNN Mauro Porcini, šéf dizajnu Pepsi a namiesto toho, aby proti tomu bojovali, tak to prijali.

Pepsi predstavila nové logo v utorok a bude uvedené na trh už na jeseň v Severnej Amerike a následne celosvetovo na budúci rok. Logo trochu pripomína návrat ku koreňom, a to do 90. rokov, alebo pri pohľade ešte viac do histórie ku logu, ktoré fungovalo od 50. rokov až do polovice 80. rokov.

Dôraz na „zero“

Súčasná vizuálna identita Pepsi bola predstavená v roku 2008 a stavila viac na minimalizmus. Za ten čas sa už ale okukala, a tak prišiel čas na zmenu. Najväčšia zmena v novom logu je práve nápis Pepsi v jeho strede. Do loga pribudla čierna farba, samozrejme, stále je tu ale dominantná modrá. Zaujímavé sú tiež pulzné kruhy sústredené okolo loga, ktoré naň tak upriamujú pozornosť.

Spojenie s čiernou farbou má svoj zmysel. Tú Pepsi spája so svojimi produktmi „Zero“, čiže produktmi bez cukru. Vidia totiž, že tento segment rastie a stáva sa už „strategickým“ produktom.