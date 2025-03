Peňaženky Slovákov opäť zaplačú: Pribúda tento typ ambulancií, za vyšetrenia zaplatíte z vlastného vrecka

Pacientov môže po novom v ambulancii prekvapiť nepríjemnosť v podobe vyšetrení, ktoré si budú musieť uhradiť z vlastného vrecka. Pribúdajú totiž také, ktoré nemajú zmluvy so zdravotnými poisťovňami.

Ako informujú TV Noviny, zdravotníctvo sa podľa odborníkov stáva výsadou bohatých. Nejeden pacient si rozmyslí, či za vyšetrenie a lieky zaplatí alebo počká. Najkritickejšia je situácia v Bratislavskom kraji, kde zmluvu so zdravotnou poisťovňou nemá viac ako 40 % lekárov. V Košickom kraji je situácia lepšia, zmluvu nemá menej ako 14 % lekárov.

Čo to pre pacientov znamená? Musia hlbšie siahať do peňaženky a u lekára bez zmluvy platiť vyšetrenia z vlastného vrecka. Týka sa to najmä špecialistov, ako sú zubári, neurológovia či detskí psychiatri. Pacient platí okrem toho aj za lieky či odber krvi. U lekárov, ktorí majú zmluvy, sa čakacie lehoty predlžujú. Šéfka Zväzu ambulantných poskytovateľov Jaroslava Orosová podľa TV Novín vysvetlila, že sa takýmto spôsobom zhoršuje dostupnosť zdravotnej starostlivosti.

Viaceré ambulancie, najmä novovznikajúce, však záujem o zmluvu so zdravotnou poisťovňou ani nemajú. Jedným z dôvodov je fakt, že úhrady zo zdravotných poisťovní sú nedostatočné. Ministerstvo sa vyjadrilo, že je potrebné urobiť poriadky v poplatkoch a nový zoznam zdravotných výkonov.