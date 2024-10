Pellegrini na návšteve v Nemecku: S kancelárom Scholzom sa zhodli, že vstup Ukrajiny do NATO nie je na programe dňa

Prezident Peter Pellegrini je na nástupnej návšteve v Berlíne. Po stretnutí s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom za zhodli na tom, že vstup Ukrajiny do NATO nie je teraz realistický.

Ako informuje Denník N na základe správy od ČTK, podľa Pellegriniho z rozhovoru vyplynulo, že medzi svetovými lídrami je čoraz väčšie presvedčenie, že na rusko-ukrajinskú vojnu by sa malo pozerať realistickejšie. „S pánom kancelárom sme sa zhodli, že dnes otázka vstupu Ukrajiny nie je na stole, ani nemôže prísť na stôl, ani nie je realistická,“ povedal prezident.

Potenciál v zahraničných Slovákoch

Slovensko má v Slovákoch žijúcich v zahraničí potenciál. Vláda a celá spoločnosť by si to mali uvedomiť. Na konferencii Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2024, ktorú organizuje Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, to vo videopríhovore vyhlásil prezident Peter Pellegrini.

„Dnes spoločný európsky priestor a sloboda pohybu otvárajú najmä pred mladými ľuďmi príležitosť získavať skúsenosti za hranicami Slovenska, či hľadať tam uplatnenie a prácu s uspokojivým finančným ohodnotením,“ uviedol prezident.

Pripomenul, že do zahraničia odchádza veľa Slovákov. Vyjadril presvedčenie, že by mali mať motiváciu vrátiť sa. Slovensko si podľa prezidenta váži prácu ľudí, ktorí z krajiny odišli.