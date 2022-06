Päťročné anglické dievčatko je rekordmankou. Stala sa z nej najmladšia spisovateľka na svete

Bella Jay Darková z anglického mesta Weymouth v grófstve Dorset sa stala so svojou knihou The Lost Cat (Stratená mačka) najmladšou knižnou autorkou na svete. Rekord bol potvrdený zápisom do Guinessovej knihy rekordov.

Ako informujú Novinky odvolávajúce sa na portál Dorset Echo, dielo vyšlo vo vydavateľstve Ginger Fyre Press. Mladej autorke sa podarilo predať tisíc výtlačkov knihy, čo bol limit na to, aby jej rekord mohli uznať.

Sú na ňu pyšní

„Ja a jej otec sme na ňu veľmi pyšní. Kniha je o mačke, ktorá sa stratí na ulici a potom si uvedomí, že by nemala chodiť von bez svojej maminky, takže kniha nesie dobré posolstvo,“ hovorí mama dievčatka, Chelsie Symeová.

Až na jednu kresbu, ktorú namaľovala staršia sestra, si všetky ilustrácie robilo dievčatko samé. „Tento úspech je zaslúžený za všetku tvrdú prácu a odhodlanie, ktoré do The Lost Cat vložila. Sme si istí, že v tom bude pokračovať aj pri ďalších knihách, napríklad na The Lost Cat 2,“ povedala mama.

Rekordérom je Srílančan, predchádzajúca držiteľka bola staršia

Bella Jay Darková je najmladšou knižnou autorkou na svete, nie je však najmladším autorom vo všeobecnosti. The Lost Cat vydala, keď mala 5 rokov a 211 dní. Avšak chlapec menom Thanuwana Serasinghe pochádzajúci zo Srí Lanky je rekordérom vo všeobecnosti. V roku 2017 vydal knihu Junk Food (Nezdravé jedlo), keď mal iba 4 roky a 356 dní.

Dorset Echo pripomína, že Bella predbehla dievčatko Dorothy Straightovú, ktoré síce svoju prvú knihu napísalo vo veku štyroch rokov, vydaná ale bola až keď mala šesť rokov.

K mladej autorke sa vyjadrilo aj vydavateľstvo. „Sme nadšení zo správy že Bella Darková získala zápis v Guinessovej knihe rekordov ako najmladšia autorka. Je radosť s ňou spolupracovať, je profesionálna ako dospelí spisovatelia a je tiež nesmierne talentovaná,“ povedala hovorkyňa vydavateľstva Ginger Fyre Press.