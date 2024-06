Patril k jedným z najobľúbenejších seriálov. Neuveríte, ako vyzerajú herečky zo Zúfalých manželiek po rokoch dnes

Prvýkrát sa na televíznych obrazovkách objavili v roku 2004 a hneď zaujali pozornosť žien. Ukázali totiž život žien v domácnosti spôsobom, aký nik nečakal.

Ako píše portál US Weekly, komediálna dráma, ktorú vytvoril Marc Cherry, debutovala na stanici ABC 3. októbra 2004 a hlavné predstaviteľky Teri Hatcher (Susan Mayer), Felicity Huffman (Lynette Scavo), Eva Longoria (Gabrielle Solis) a Marcia Cross (Bree Van de Kamp) si zahrali skupinu žien žijúcich na tej istej fiktívnej ulici.

Počas ôsmich sérií seriál Zúfalé manželky získal nespočetné množstvo ocenení, vrátane siedmich cien Primetime Emmy a troch Zlatých glóbusov. Keď sa seriál 13. mája 2012 skončil, prekonal Čarodejnice ako najdlhšie vysielaný hodinový televízny seriál, v ktorom vystupujú výlučne ženy.

Teri Hatcher

Hatcher sa od ukončenia vysielania seriálu Zúfalé manželky veľmi v šoubiznise nepohybovala. V roku 2013 prepožičala svoj hlas vo filme spoločnosti Disney Lietadlá a tiež v jeho pokračovaní Lietadlá 2: Hasiči a záchranári z roku 2014. Okrem toho si zahrala aj v seriáloch The Odd Couple a Supergirl.

Obľúbila si aj varenie a v roku 2013 vyhrala prázdninovú epizódu relácie Chopped. V januári 2018 spustila kanál YouTube „Hatching Change“ (Liahnutie zmeny) s cieľom pomôcť svojim divákom uskutočniť „pozitívne zmeny vo svojom živote, zdraví a postoji“. V roku 2021 si zahrala v televíznom filme spoločnosti Hallmark A Kiss Before Christmas (Bozk pred Vianocami).

V roku 2022 si zahrala v ďalšej romantickej komédii spoločnosti Hallmark s názvom Mid-Love Crisis.

V súkromnom živote má dcéru Emerson so svojím bývalým manželom Jonom Tenneym.

Felicity Huffman

Po tom, ako Huffman prestala byť Lynette, hrala v niekoľkých nezávislých filmoch, než sa pripojila k hereckému obsadeniu seriálu American Crime. Nedávno stvárnila prokurátorku Lindu Fairstein vo filme Keď nás uvidia.

Huffman sa dostala na titulné stránky novín v marci 2019, keď ju zatkli za účasť na celoštátnom škandále s prijímacími skúškami na vysoké školy. Priznala sa k zaplateniu 15 000 dolárov za zvýšenie skóre svojej najstaršej dcéry Sophie v testoch SAT a následne bola odsúdená na 14 dní vo federálnom väzení. Rodáčka z New Yorku ukončila svoj pobyt vo väzení v októbri 2019 a následne nastúpila na 250 hodín verejnoprospešných prác. S manželom Williamom H. Macyom má aj spoločnú dcéru Georgiu.

V novembri 2020 televízia ABC oznámila, že sa Huffman vráti k herectvu ako hlavná predstaviteľka pilotného dielu projektu Sacramento River Cats. V marci 2023 si tiež zahrala po boku Kennedy McMann v epizóde seriálu Dobrý doktor (The Good Doctor) s názvom The Good Lawyer, ktorá mala byť zároveň pilotnou epizódou pre rovnomenný spin-off seriál, no ten nakoniec nevznikol.

Eva Longoria