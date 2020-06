Partner môže mať jednoducho smolu. Ženské vajíčka si vyberajú niektoré spermie častejšie ako iné

Mnohí ľudia trávia roky výberom a hľadaním si toho najvhodnejšieho partnera. Možno to znie na prvé počutie zvláštne, no podobný výber svojho „partnera“ robí aj ženské vajíčko pri kontakte so spermiami.

Vajíčka používajú na prilákanie spermií chemické signály. Dokazuje to nový výskum univerzity v Štokholme a v Manchestri, o ktorom píše portál Phys. Vedci zistili, že vajíčka rôznych žien priťahujú spermie rôznych mužov a nemusia to byť zákonite tie, ktoré má ich partner.

Partner môže mať smolu

Ženské vajíčka uvoľňujú tzv. chemoatraktanty, ktoré priťahujú spermie k neoplodneným vajíčkam. Vedci chceli zistiť, či vajíčka používajú tiež tieto chemické signály na výber konkrétnych spermií.

Vedci preto skúmali, ako spermie reagujú na folikulárnu tekutinu, ktorá obklopuje vajíčko a obsahuje chemoatraktanty. Skúmali, či tieto tekutiny priťahujú spermie od rozdielnych mužov viac, ako od iných.

Prišli na to, že vajíčko akoby nie vždy súhlasilo s výberom partnera a niekedy jednoducho priťahuje viac spermií od iných mužov.

Vajíčka chcú kvalitu

Profesor John Fitzpatrick zo Štokholmskej univerzity vysvetľuje, že spermie majú iba jednu funkciu, a to oplodniť vajíčko a nemajú dôvod si vyberať, či ho chcú alebo nechcú oplodniť. Naopak, vajíčko ale môže mať úžitok z toho, ak si vyberie kvalitnejšiu a geneticky kompatibilnejšiu spermiu.

„Myšlienka, že si vajíčka vyberajú spermie, je nová,“ uviedol profesor Daniel Brison, ktorý je hlavným autorom štúdie.

Výskum v tejto oblasti môže byť veľmi prínosný. V konečnom dôsledku môže pomôcť s liečbou neplodnosti a vysvetliť, prečo majú niektoré páry problém s otehotnením.