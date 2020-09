Paris Hilton nie je hlúpa blondína. V novom dokumente odhalila, že šlo len o charakter, ktorý sama vytvorila

Paris Hilton sa preslávila ako modelka, speváčka, herečka a dá sa povedať, že bola jednou z prvých influenceriek na svete. To však bolo v čase, keď sociálne siete neboli na úrovni, ako ich poznáme dnes. V poslednom období opäť šokuje, tentokrát to ale nie sú nahé fotky, ba dokonca ani hlúpe výroky.

Nový dokument s názvom This is Paris má ukázať reálnu stránku Paris Hilton. Ľudí šokovalo, že má v podstate úplne normálny hlas. Sama Paris si povedala, že je čas ukázať svetu pravú tvár. To, čo robila doteraz, vraj bola len rola, do ktorej sa dlhé roky stavala. Sama o sebe tvrdí, že ľuďom chcela dokázať, že nie je len hlúpa a naivná blondína, informuje CNN.

Dedička impéria

Paris vyrastala vo svete luxusu. Je dcérou Richarda Hiltona, ktorý je vnukom slávneho zakladateľa siete hotelov, v ktorých je možné sa ubytovať po celom svete. Ešte predtým, ako tu boli influenceri, jedna z najznámejších blondín propagovala celý rad značiek (módnych aj kozmetických), ktoré chceli, aby ich spomenula, prípadne, aby si obliekla nejaké ich kúsky, keď aj na voľný čas. Paparazzi jej totiž boli neustále v pätách a čakali na škandály, ktorými bola viac-menej preslávená najviac.

Paris Hilton všetci poznajú ako ženu, ktorá na verejnosti pôsobila hlúpo, krehko, takmer až nesamostatne a rovnako tak sa aj vyjadrovala. Zvláštnym detským hláskom, ktorý mal byť zrejme roztomilý. Rovnako ju preslávil aj únik sexuálnej nahrávky, mnohé fotografie, ktoré zachytávali jej krátke šaty alebo hlboké výstrihy, priateľstvo s Kim Kardashian a, samozrejme, aj alkoholové večierky, ktorých sa pravidelne zúčastňovala. Dá sa povedať, že verejnosť ju zaškatuľkovala a nemilosrdne kritizovala.

Aká je skutočná Paris Hilton?

Dnes sa podľa New York Times Paris Hilton živí prevažne ako DJ-ka, cestuje po celom svete a zarába milióny. Samozrejme, financie má aj z parfumov, oblečenia a rôznych doplnkov. Nový dokument o nej a jej živote vyšiel 14. septembra a podľa slov samotnej Paris sa verejnosť konečne dozvie, kto je v skutočnosti tá Paris Hilton. V záberoch bude, samozrejme, zachytená jej kariéra, cestovanie po svete, nekonečné množstvo oblečenia a aj pamätná veta, že speváčku nikdy nezachytili dvakrát v tých istých šatách.

Prehovorila o svojej traume

Rovnako Paris otvorila svoju 13. komnatu a porozprávala o ťažkom období, kedy navštevovala súkromné školy a mala psychické problémy. V detstve mala zažiť traumu, o ktorej pred dokumentom nepovedala ani najbližšej rodine. Čo však ľudí šokovalo z ukážky, je to, ako Paris v dokumente vystupuje.

Pôsobí ako inteligentná dospelá žena, ktorá sa dokáže normálne vyjadrovať, nepotrebuje šušlať ani používať detský hlások. V roku 2017 sa dokonca postavila na stranu znásilnených žien a podporila hnutie #MeeToo. Keď sa na verejnosť v roku 2003 dostala sexuálna nahrávka, Paris bola v šoku. Bola v centre pozornosti a svet sa jej doslova vysmieval.

Nový dokument nemá byť obhajobou jej života. Paris v ňom skôr vysvetľuje niektoré kľúčové udalosti a mnohé z nich uvádza na pravú mieru. Zrejme prišiel okamih, keď je pripravená svetu ukázať svoju pravú tvár. Ako sama povedala, celý ten čas len hrala rolu ženy, ktorou v skutočnosti nikdy nebola. Vo svojej polohe hlúpej blondíny vraj bola tak dlho, že je pre ňu niekedy naozaj ťažké byť normálna. Film This is Paris mal mať premiéru už v apríli, no tá sa odložila kvôli situácii s koronavírusom. Od 14. septembra je však dostupný zadarmo na profile spoločnosti Hilton na YouTube.