Papagáje z Nového Zélandu dokážu počítať pravdepodobnosť, až potom sa rozhodnú. Robia to len ľudia a opice

Ľudí už dlhý čas prekvapuje schopnosť niektorých druhov papagájov naučiť sa imitovať podobu ľudskej reči. Tentokrát však štúdium papagájov z Nového Zélandu prekvapuje ešte viac. Ohrozený druh je podľa všetkého oveľa inteligentnejší ako sme si doposiaľ mysleli, dokáže totiž veci, ktoré v živočíšnej ríši ovládajú len ľudia a veľké primáty.

Papagáj Kea, ohrozený druh, ktorý žije v novozelandských horách, dokáže podľa najnovšieho výskumu psychológov uvažovať podobne ako človek. Konkrétne pri rozhodovaní má byť papagáj schopný zvážiť štatistické, fyzické či sociálne podnety a na základe toho učiniť svoje rozhodnutie. O výnimočnom experimente informujú vedci z Univerzity v Aucklande v tlačovej správe.

Čierny znamená odmenu

Zaujímavý experiment profesora Alexa Taylora a jeho doktorandky Amalie Bastos mal celkom tri fázy. Základom bolo naučiť šesť papagájov druhu Kea z prírodnej rezervácie Willowbank jednoduché pravidlo. Ak si vybrali čierny „žetón“, dostali odmenu v podobe maškrty. Ak oranžový, nedostali nič.

V priebehu nasledujúceho experimentu sa výskumníkom podarilo odhaliť, že papagáje Kea pred svojím rozhodnutím dokážu analyzovať štatistické, fyzikálne aj spoločenské podnety. V živočíšnej ríši tak predstavujú ojedinelý unikát, keďže touto schopnosťou disponujú len ľudia a niektoré primáty.

Pravdepodobnosť počítajú ako ľudia

Počas prvého experimentu sa výskumníci pozreli na schopnosť papagájov spracovávať štatistické ukazovatele. Do dvoch priehľadných nádob uložili rovnaký počet žetónov, v každom sa však nachádzal rozdielny pomer farieb. Kým v jednej nádobe bolo čiernych žetónov znamenajúcich odmenu len 20, v druhej nádobe až 100. Papagáje Kea si teda vybrali druhú nádobu, rovnako ako my totiž vedeli, že majú väčšiu pravdepodobnosť výberu čierneho žetónu.

Schopnosť papagájov analyzovať štatistickú pravdepodobnosť sa výskumníkom podarilo overiť aj v ďalších pokusoch. V jednom prípade umiestnili do oboch nádob rovnaký počet čiernych žetónov, v nádobách sa však líšil počet tých oranžových. V ďalšom pokuse dali do nádob rovnaký počet oranžových žetónov, do oboch však umiestnili rôzne množstvo tých čiernych. V oboch prípadoch papagáje Kea vedeli, ktorú nádobu si zvoliť, aby pravdepodobnosť výberu čierneho žetónu znamenajúceho odmenu bola čo najvyššia.

V druhej časti experimentu výskumníkov zaujímalo, či si dokážu papagáje Kea poradiť aj s fyzickou bariérou. Do nádob tentokrát napríklad umiestnili rovnaký počet čiernych aj oranžových žetónov, bariérou však každú nádobu rozdelili celkom inak. Papagáje Kea však napriek tomu vedeli, že si musia zvoliť nádobu, v ktorej hornej polovici sa nachádza pomerovo väčší počet čiernych žetónov. Kea sú vôbec prvými živočíchmi s výnimkou človeka, ktoré touto vlastnosťou disponujú.

V poslednom z experimentov výskumníci zistili, že papagáje Kea dokážu pri rozhodovaní analyzovať aj spoločenské vstupy. Výskumníci opäť pripravili dve nádoby, tentokrát s rovnakým podielom červených a čiernych žetónov. Kým z jednej vyťahovali žetóny náhodne, z tej druhej si vyberali výlučne tie čierne. Papagáje na základe toho vedeli určiť, že ak si zvolia nádobu, z ktorej sa vyberá náhodne, ich šanca na zisk čierneho žetónu je opäť o niečo vyššia.

Podľa vedcov je nová štúdia mimoriadnym príspevkom do sveta živočíšnej ríše. Papagáje majú totiž celkom inú mozgovú štruktúru, objav schopností, ktoré sú typické pre človeka a primáty sú preto aj pre samotných výskumníkov veľmi zaujímavé. V jednoduchosti povedané, papagáje sú oveľa, ale oveľa inteligentnejšie ako ste si doposiaľ mysleli.