Padol rozsudok vo veci vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Vypočuť si ho prišiel len Kočner

Dnes zasadal Špecializovaný trestný súd vo veci vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Pred pár dňami však prokuratúra navrhla vrátiť celú kauzu späť do dokazovania, keďže získala novú analýzu dát z telefónu Aleny Zs.. Prokurátor navrhuje všetkým obžalovaným 25-ročný trest odňatia slobody.

Pôvodne sa vynesenie rozsudku očakávalo už začiatkom augusta, predsedníčka senátu ŠTS Ružena Sabová však vtedy termín zrušila. Dôvodom bola nutnosť pokračovania porady senátu o pripravovanom rozsudku.

V ostatných pojednávacích dňoch sa v Pezinku prednášali záverečné reči prokurátora, splnomocnencov, obhajoby a samotných obžalovaných.

Obžaloba a splnomocnenci sa vo svojich záverečných rečiach sústredili na vytvorenie siete nepriamych, avšak navzájom súvisiacich dôkazov. Za kľúčové dôkazy obhajoby považuje prokurátor svedectvá najmä Zoltána Andruskóa, Miroslava M. a Petra Tótha. Práve týchto svedkov a vykonávateľa vraždy sa snažili obhajcovia a obžalovaní v závere pojednávania spochybniť ako nedôveryhodných.

Padol rozsudok

Rozsudok si na súd prišiel vypočuť len Marián Kočner. Alena Zs. a Tomáš Sz. totiž koncom júla po záverečných rečiach požiadali o ďalšie konanie v ich neprítomnosti. Všetkých troch obžalovaných súd na hlavnom pojednávaní uznal vinných. Mariána Kočnera uznal vinným z nedovoleného ozbrojovania. K činu sa sám priznal. Súd zároveň odsúdil Mariana K. na peňažný trest 5000 eur, alebo na náhradný trest väzenia päť mesiacov za nedovolené ozbrojovanie.

Tomáš Szabó je vinný

Súd uznal Tomáša Szabóa vinného z vraždy podnikateľa Petra Molnára, rovnako aj z účasti na vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Vražda bola vykonaná na žiadosť Zoltána Andruskóa. Vykonal ju Tomáš Szabó spolu s Miroslavom Marčekom, rozhodol súd. Súd Tomáša Szabóa odsúdil na 25 rokov s maximálnym stupňom stráženia. Je povinný uhradiť poškodeným náklady na pohreb.

Kočner aj Zsuzsová sú nevinní

Ako počas čítania rozsudku informoval Denník N, Marián Kočner aj Alena Zsuzsová sú v prípade vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej nevinní. Vyplýva to zo spôsobu, akým súd čítal rozsudok. Skutok sa podľa súdu stal, no nie je preukázané, že ho spáchali oni dvaja. Alenu Zsuzsovú by mali ešte dnes prepustiť z väzenia. Keďže je obžalovaná z ďalších trestných činov, mali by ju hneď opätovne zatknúť.

Ako ďalej informoval Denník N, o nevine obžalovaných rozhodli dvaja členovia senátu, ktorí prehlasovali predsedníčku Ruženu Sabovú. V tak rozsiahlej veci je to neobvyklé, keďže predsedníčka ako jediná podrobne študuje spis. Rozsudok však ešte nie je právoplatný. O prípade definitívne rozhodne až Najvyšší súd. Rodičia zavraždených opustili po prečítaní rozsudku pojednávaciu miestnosť.