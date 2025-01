Páchateľovi, ktorý včera vraždil, môže hroziť doživotie: Na škole sa o jeho agresivite vedelo

Vražedný útok na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi v okrese Kežmarok momentálne posudzujú orgány činné v trestnom konaní ako obzvlášť závažný zločin vraždy. Na brífingu na mieste tragédie to ešte včera povedal generálny prokurátor Maroš Žilinka s tým, že nie je vylúčené ani prekvalifikovanie skutku na úkladnú vraždu. „Nebol nepopísaný list papiera,“ povedal Žilinka na margo zadržaného študenta Samuela S. Páchateľovi by tak mohlo hroziť doživotie.

Podľa policajného prezident Ľubomíra Soláka bol incident na gymnáziu policajtom nahlásený o 12:49 ako útok nožom. Podozrivého následne zadržali v lesnom poraste mimo obce Spišská Stará Ves. „Vec sa udiala počas vyučovania, keď v škole bolo veľmi veľa ľudí,“ uviedol Solák.

Polícia v súvislosti s útokom na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi zadržala 18-ročného študenta Samuela S. V dôsledku útoku nožom zomreli dve osoby a jednej osobe diagnostikovali stredne ťažké zranenia. Obeťami sú podľa medializovaných informácií zástupkyňa riaditeľa gymnázia a jedna žiačka.

Na gymnáziu je vyhlásené riaditeľské voľno

Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) na tlačovej besede v Spišskej Starej Vsi v súvislosti s útokom povedal, že je potrebné počkať na záver vyšetrovania.

„Zriadili a skoordinovali sme všetky intervenčné a podporné tímy, či už z ministerstva, Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, IPčko a ďalšie,“ povedal.

Ako informoval minister, dnes (17. januára) sa v škole učiť nebude, pretože tam je vyhlásené riaditeľské voľno. Zároveň potvrdil informáciu, že študent mal individuálny študijný plán a mal absolvovať polročné preskúšanie. Zdôrazňoval ale, že by tieto udalosti nespájal.

Mladý páchateľ však mal problémy so svojou násilnou povahou, zistili TV Noviny. „Tento žiak chodil k nám do materskej školy aj do základnej školy. Z materskej bol dokonca vylúčený. Počas základnej školy sa mu venovala zvýšená pozornosť,“ povedal primátor mesta Kežmarok Ján Ferenčák.

Práve pre svoju agresívnu povahu mal skončiť v reedukačnom centre. „Vedeli sme o poruche osobnosti, ktorú má. V deviatej triede bolo cez okresné riaditeľstvo aj napadnutie spolužiačky,“ uviedol Ferenčák. Denník N zverejnil rozhovor s kamarátom zástupkyne riaditeľa, ktorá sa stala obeťou včerajšej tragédie. Ten mal byť so zástupkyňou len niekoľko hodín pred útokom, mali sa rozprávať o problémovom študentovi, ktorého agresiou sa už v tom čase mala zaoberať polícia.

Minister Drucker ešte včera vyzval všetkých, aby vraždu prestali zneužívať. O útoku sa okamžite začali šíriť dezinformácie.

„Je to na každom z nás, aký typ spoločnosti chce mať. Či tu chce burcovať, ako sa hovorí: tancovať na hroboch, alebo sa začneme normálne správať. To môžeme začať teraz, aby sme túto veľkú tragédiu prestali komentovať a zneužívať,“ uzavrel.

Vo svojom trápení nikto nemusí byť sám. Ak prežívate náročné obdobie, tím profesionálov je tu pre vás 24 hodín denne na webe IPčko.sk. Pomoc môžete vyhľadať kedykoľvek prostredníctvom mailu alebo chatu.