Ovca Baarack utekala pred strihaním celých 5 rokov. Ľudia neverili, že pod toľkou vlnou je živé zviera

Zdivočenú ovcu, ktorá sa túlala austrálskym bušom, po odchytení zbavili 35 kilogramov vlny, ktorá jej podľa odhadov nekontrolovateľne rástla päť rokov. Informovala o tom vo štvrtok tlačová agentúra AFP.

Zanedbanú ovcu pomenovanú Baarack objavili v lesnatom poraste v štáte Viktória a následne previezli do záchranného strediska pre zvieratá severne od mesta Melbourne.

A wild sheep in Australia was found with an enormous fleece weighing 78 lbs. The wool was so thick he could barely see.

Rescuers named him “Baarack” and gave him a much needed haircut. 🐑 pic.twitter.com/hB5wSNnNXz

— AJ+ (@ajplus) February 24, 2021