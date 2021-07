Osoby zaočkované prvou dávkou vakcíny pred 9. júlom musia ísť do karantény. Výnimka sa predčasne ruší už dnes

Osoby, ktoré dostali prvú dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19 pred 9. júlom, už musia ísť do karantény. Vyplýva to uznesenia Ústavného súdu SR, ktoré v sobotu vyšlo v zbierke zákonov. Stanovisko poskytol Marek Eliáš z Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR).

„Ústavný súd zverejnením uznesenia pozastavil časť paragrafu deväť vyhlášky ÚVZ SR o prechodnom ustanovení pre osoby po prvej dávke vakcíny, ktorú absolvovali do 9. júla. Pôvodne mohli ukončiť karanténu hneď v prvý deň po obdržaní negatívneho výsledku testu na COVID-19. Toto prechodné obdobie malo platiť do pondelka 2. augusta, zverejnením uznesenia Ústavného súdu SR však prestalo platiť už dnes,” informoval Eliáš.

Ústavný súd zverejnil opravné uznesenie vo štvrtok na svojom webe, k nadobudnutiu platnosti bolo potrebné zverejnenie v zbierke zákonov. Pôvodné uznesenie hovorilo o pozastavení celého paragrafu 9 spomínanej vyhlášky, čo by sa dotklo aj pendlerov a detí od 12 do 18 rokov. V prípade týchto skupín platia ustanovenia vyhlášky.

V súčasnosti prvoočkované osoby po vstupe na Slovensko musia ísť do domácej karantény s tým, že najskôr na piaty deň môžu podstúpiť PCR test. Ak je výsledok testu negatívny, karanténa sa im končí.

Do zahraničných operácií budú chodiť len očkovaní vojaci

Prostredníctvom 10.239 vykonaných RT-PCR testov odhalili v piatok (30. 7.) na Slovensku 66 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudli i štyri obete. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webovej stránke covid-19.nczisk.sk.

Do zahraničných operácií budú vysielaní iba vojaci očkovaní proti ochoreniu COVID-19. Rezort obrany doplnil vakcínu do očkovacích schém. Povinná bude pred odchodom na misiu kdekoľvek na svete. Pre médiá to potvrdil minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO).

„Každý vojak, ktorý odchádza do operácií a misií, musí už dnes povinne podstúpiť očkovaciu schému. Dostáva rôzne vakcíny na rôzne druhy ochorení. My sme zaradili aj vakcínu proti COVID-19 medzi vakcíny, ktoré musia byť realizované pred odchodom na každú operáciu,” vysvetlil minister. O povinnom očkovaní vojakov pôsobiacich doma rezort podľa Naďa neuvažuje.

Avizované nasadenie očkovaných vojakov v nasledujúcej rotácii ocenilo podľa Naďa aj velenie cyperskej misie OSN UNFICYP. Poukázal na to, že nezaočkovaní vojaci zvyšujú riziko nákazy u iných.

„Zároveň dostávame listy od ministrov obrany krajín, kde naši vojaci pôsobia. Žiadajú, aby vojaci, ktorí išli napríklad do Lotyšska, boli zaočkovaní,“ poznamenal minister. Väčšina vojakov podľa šéfa rezortu nemá s očkovaním problém. Na Cypre už napríklad zaočkovali vyše 80 percent príslušníkov slovenského kontingentu.