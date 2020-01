Opravili najstaršiu olejomaľbu na svete a ľudia sú zdesení. Ježiš v podobe baránka naháňa hrôzu

Písal sa 6. máj 1432, keď bol v katedrále sv. Bavona v belgickom meste Gent vysvätený oltár pozostávajúci z 12 panelov. Bol vyrobený na objednávku Josa Vijdta a začal na ňom pracovať umelec Hubert van Eyck. Keď však v roku 1426 zomrel, prácu po ňom dokončil jeho brat Jan. Dodnes sa nevie, ktorý z bratov na diele vykonal viac práce.

Oltár je považovaný za majstrovské dielo tohto obdobia a jeho témou je vykúpenie ľudstva obetou Krista. V spodnej rade oltára sa nachádza výjav klaňania sa baránkovi, z ktorého tečie krv do kalicha. Ten podľa portálu Science Alert predstavuje Božieho syna – Ježiša Krista.

Keďže oltár je starý takmer 600 rokov, je jasné, že prechádzal viacerými opravami. Podľa The Guardian v roku 1550 jeden umelec zmenil prvotnú podobu baránka oproti verzii bratov Eyckovcov.

Aj v súvislosti s týmto sa reštaurátori pustili do rozsiahlej úpravy oltáru. Aby dokázali citlivo a správne zachytiť pôvodnú verziu, použili röntgenovú fluorescenciu.

Po preštudovaní jej výsledkov s chirurgickou presnosťou odstraňovali jednotlivé vrstvy farieb či nánosov špiny a pustili sa do opravy. Veľkou zmenou prešiel práve baránok symbolizujúci Ježiša. Jeho zmenená podoba však mnohých ľudí desí.

Aj vedúca reštaurátorka Hélène Dubois bola prekvapená výzorom baránka a označila ho ako šokujúci pre všetkých. Pre The Art Newspapaer povedala: „Nič podobné sme na ranných holandských maľbách nevideli.“

Baránok podľa mnohých ľudí na sociálnych sieťach vyzerá hrôzostrašne. Má veľmi živé oči podobné ľudským a široký ružový nos. Majstrovstvo bratov Eyckovcov znázornené na tomto baránkovi bolo v tom, že jeho výzorom ho chceli priblížiť k podobe Ježiša.

Keď je Oltár v Gente otvorený, má 5,2 metra na šírku a v strednej časti je jeho výška 3,5 metra. Má za sebou ale aj búrlivú minulosť. V roku 1934 bol ukradnutý jeden panel s vyobrazením Spravodlivých sudcov a neskôr bol nahradený kópiou, keďže sa už nikdy nenašiel.

Neskôr počas vojny chceli belgickí fašisti darovať oltár Hitlerovi. Bol rozobratý a nákladnými autami prevezený do Francúzska. Tam bol po ďalších presunoch uložený v Paríži a následne prevezený do Nemecka. Koncom vojny bol uložený do opustenej bane spolu s ďalšími umeleckými predmetmi a nacisti sa rozhodli vyhodiť do vzduchu všetko, čo v bani bolo uložené.

Rakúski partizáni však nacistov premohli a zastavili odstrel. V roku 1945 tak bol oltár dopravený naspäť do Gentu kde stojí až dodnes.