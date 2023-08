Opäť nás čaká zmena počasia, už zajtra sa vrátia búrky: Najviac zasiahnu tieto časti Slovenska

Dnes nás čaká slnečné počasie. Pre viaceré oblasti Slovenska platí v utorok popoludní výstraha prvého stupňa pred vysokými teplotami.

Výstraha platí pre Bratislavský, Košický a Trnavský kraj, a tiež pre viaceré okresy Banskobystrického kraja a pre okres Vranov nad Topľou.

Meteorológovia upozorňujú, že teploty môžu ojedinele v týchto lokalitách dosahovať maximálnu teplotu vzduchu 33 stupňov Celzia.

Zmena príde zajtra

„Ráno ešte v našej oblasti bude prevládať prevažne jasné až polooblačné počasie, avšak vlhšia vzduchová hmota sa počas dňa bude nad naším územím labilizovať a v tejto labilnej vzduchovej hmote sa začne vytvárať kopovitá oblačnosť a následné prehánky a búrky, ktoré sa začnú objavovať už krátko popoludní,“ píše portál iMeteo.

„Búrky by v stredu popoludní a podvečer mohli byť aj intenzívnejšieho charakteru a sprevádzané budú prívalovými zrážkami, no je aj vysoké riziko vzniku superciel, a to predovšetkým na juhu stredného a východného Slovenska. S rizikom búrok však v stredu treba počítať na celom západnom a strednom Slovensku. Na východe Slovenska predbežne hrozia búrky len výnimočne.“

„Podľa aktuálneho vývoja by sa búrky na našom území mali vyskytovať aj vo štvrtok a v piatok. Ich riziko však už bude najmenšie na západe krajiny a najvyššia pravdepodobnosť búrok je v horských oblastiach,“ píše portál vo svojej predpovedi.

„Zajtra teda bude búrlivo najmä na západe a juhu krajiny a od štvrtka predovšetkým na horách severného a východného Slovenska. Búrok by malo počas víkendu ubúdať a už nedeľa, ako aj nasledujúce dni by mohli byť na našom území bez búrok,“ dodáva.